Manuel Neuer: Zukunft immer noch ungewiß, aber zur WM 2026 fährt er nicht!

Manuel Neuer steht vor entscheidenden Tagen und lässt seine sportliche Zukunft weiter offen. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League denkt der Weltmeister von 2014 aber längst auch an das Karriereende – und eine Rückkehr zur WM 2026 schließt er klar aus.

Neuer ringt mit seiner Zukunft

Am Abend um 21.00 Uhr geht es für den FC Bayern im Rückspiel gegen Real Madrid um den Einzug ins Halbfinale und den Traum vom Champions-League-Triumph. Parallel dazu beschäftigt den 40 Jahre alten Torhüter die Frage, wie es für ihn persönlich weitergeht. Im DAZN-Interview vor der Partie sagte Neuer: „Mir ist schon bewusst, dass es vielleicht meine letzte Saison sein könnte“, ergänzte aber zugleich: „Aber im Grunde genommen möchte ich mir auch nicht mehr zu viel Zeit lassen. Entscheidend ist, dass ich mit meiner eigenen Situation noch nicht zu einhundert Prozent im Reinen bin, wie es jetzt weitergeht.“

Nach Informationen aus dem Umfeld des Vereins würde der Klub seinen Vertrag wohl noch einmal um ein Jahr verlängern. Neuer selbst stellte jedoch vor allem eines heraus: „Mein Fokus liegt ganz klar auf dem FC Bayern“.

Klare Absage an ein WM-Comeback

Die anhaltende Diskussion über eine mögliche Rückkehr zur Nationalmannschaft will Neuer derweil nicht mehr führen. „Die Mannschaft vertraut unseren Torhütern beim DFB, und ich habe mein Statement dazu abgegeben – da gibt es nicht mehr viel zu sagen“, betonte der Ex-Weltmeister. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bereits auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als Nummer eins festgelegt.

Neuers starke Leistung im Hinspiel in Madrid, das die Bayern mit 2:1 gewannen, hatte die Debatte um ein Comeback zwar noch einmal neu angefacht. An seiner grundsätzlichen Haltung ändert das aber nichts: Zur WM 2026 fährt Neuer nicht.