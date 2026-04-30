Manuel Neuer fällt Entscheidung und bleibt ein weiteres Jahr bei den Bayern

Manuel Neuer hat laut Medienberichten seine Entscheidung für die Zukunft beim FC Bayern München getroffen. Der Kapitän soll seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern, damit würde die Torhüterlegende den Münchnern über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

Verlängerung bis 2027 im Gespräch

Berichtet wird dies von der Münchener Abendzeitung und von Sky. Demnach soll der neue Kontrakt bis 2027 laufen. Wie viel der Weltmeister von 2014 dafür verdienen wird, ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls offen ist, wann die Unterschrift tatsächlich erfolgt.

Zuletzt hatte Christoph Freund eine Verlängerung noch dementiert. Nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass die offizielle Verkündung nur noch eine Frage der Zeit ist.

Neuer überzeugt weiter auf Top-Niveau

Dass Neuer auch mit 40 Jahren noch immer auf höchstem Niveau agiert, zeigte er zuletzt im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid CF. Dort untermauerte er einmal mehr seinen Status als Ausnahmekeeper.

Sky-Moderator und Transferexperte Florian Plettenberg schrieb auf X.com dazu: „BREAKING | Decision made: Manuel #Neuer wants to extend his contract with FC Bayern. Bayern are offering him a new deal until 2027. Agent Thomas Kroth was on site today. As confirmed by photos from BILD. Initial talks over numbers and details have taken place, but no agreement yet. Jonas Urbig is set to get even more games next season than this one.“