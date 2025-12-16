Manuel Neuer verletzt: Aktuelles zum Torwart-Puzzle beim FC Bayern Update

Manuel Neuer ist erneut verletzt und fällt für das letzte Bundesligaspiel am Wochenende aus. Das wirft beim FC Bayern München viele Fragen auf. Der Kapitän hat bereits angekündigt, Entscheidungen über seine Zukunft hinauszuzögern. Angesichts seines bevorstehenden 40. Geburtstags im März und der Vertragslaufzeit bis zum Sommer hat jede Verletzung, wie zuletzt ein Muskelfaserriss, Zweifel gesät. Während die Rückrunde ansteht, bleibt unklar, wie belastbar der Torwart noch ist und ob er tatsächlich für eine Vertragsverlängerung in Frage kommt.

Neuers Verletzung sorgt für Unsicherheit

Manuel Neuer kämpft erneut mit einer Verletzung, die seine Rückkehr auf den Platz gefährdet. Laut Vereinsinformationen ist der aktuelle Muskelfaserriss nicht gravierend, jedoch muss die Fitness des Keepers genau beobachtet werden. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar ist noch ungewiss, was bei Bayern und den Fans für Besorgnis sorgt.

Zukunftsfragen im Blickpunkt

Mit seinem bevorstehenden 40. Geburtstag im März rücken Neuers Zukunft und Vertragsdetails immer mehr in den Fokus. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer aus, und während sowohl er als auch der Verein eine Verlängerung in Betracht ziehen, schüren erneute Verletzungen unbequeme Zweifel. Zuletzt hatte Neuer in den letzten beiden Spielzeiten bereits mehrere Spiele aufgrund ähnlicher Verletzungen verpasst, was die Diskussion über einen langfristigen Einsatz weiter anheizt.

Nachfolge und Perspektiven

Die Bayern haben bereits Vorkehrungen für die Zeit nach Neuer getroffen. Jonas Urbig gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge und lieferte bei seinen bisherigen Einsätzen überzeugende Leistungen. Auch Alexander Nübel und Daniel Peretz stehen im Fokus, wobei Nübel bis 2029 an die Bayern gebunden ist, jedoch derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Torwartsituation, betonen jedoch, dass die endgültige Entscheidung über die Nachfolge in Neuers Händen liegt.

Ein möglicher Rückkehr zur Nationalmannschaft?

Die Rückrunde könnte nicht nur über Neuers Vereinsspielzeit entscheiden, sondern auch seine Ambitionen für ein Comeback in der Nationalmannschaft neu entfachen. Bei entsprechend starken Leistungen könnten die Rufe nach einer Rückkehr zur WM 2026 lauter werden. Eberl stellte in diesem Zusammenhang fest, dass Neuers Gedanken nach einem möglichen WM-Titel einen gewichtigen Faktor für seine Entscheidungen im kommenden Jahr darstellen könnten.