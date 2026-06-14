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Manuel Neuer wird WM-Rekordspieler: Nr. 1 im DFB Torwarttrikot schreibt gegen Curaçao Geschichte

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Wenn Manuel Neuer am Sonntag um 19:00 Uhr (MESZ) beim WM-Auftakt gegen Curaçao das Tor der deutschen Nationalmannschaft betritt, schreibt er mit dem ersten Pfiff Geschichte: Mit 40 Jahren wird der Bayern-Kapitän zum ältesten deutschen WM-Spieler aller Zeiten und löst eine Legende ab, deren Name für immer mit dem weißen Deutschland Trikot verbunden ist: Fritz Walter, den Weltmeister von Bern. Auf dem Rücken trägt Neuer dabei die Nummer, die im deutschen Fußball eine eigene Erzählung ist: die 1.

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Manuel Neuer bei der WM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem vor dem Spiel gegen Curaçao.
Manuel Neuer trifft am 10. Juni 2026 im W. Dennie Spry Soccer Stadium in Winston-Salem, North Carolina zum offiziellen Mannschaftsfoto der deutschen Nationalmannschaft ein. (Alexander Hassenstein / Getty Images)

Diese Rekorde fallen beim Auftakt gegen Curaçao

Die Liste der Bestmarken, die Neuer am Sonntag im Houston Stadium einsammelt, ist beeindruckend. Mit seinem Einsatz verdrängt er Fritz Walter als ältesten deutschen WM-Spieler, Walter war bei seinem letzten WM-Auftritt 37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage alt. Gleichzeitig löst Neuer Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler überhaupt ab (bisher 39 Jahre, 2 Monate, 30 Tage). Und mit seiner fünften WM-Teilnahme zieht er mit Matthäus gleich, der diesen deutschen Rekord bislang allein hielt. Läuft Neuer auch am 20. Juni im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste auf, steht er bei 21 WM-Spielen und wäre damit der WM-Rekordtorhüter vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Einsätze). Alle Details dazu stehen in unserem Rekord-Artikel zu Manuel Neuer.

Die 1 im DFB Trikot: eine Nummer, die Geschichte erzählt

Kaum eine Rückennummer hat im deutschen Fußball so viel Tradition wie die 1 auf dem Nationaltrikot. Sepp Maier trug sie beim WM-Titel 1974, Harald Schumacher in den Finals 1982 und 1986, Bodo Illgner beim Triumph von Rom 1990, später prägten Andreas Köpke, Oliver Kahn und Jens Lehmann die Nummer. Seit seinem Turnierdebüt 2010 gehört die 1 Manuel Neuer, der mit ihr 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Bei der WM 2026 komplettieren Oliver Baumann mit der 12 und Alexander Nübel mit der 21 das Torhüter-Trio des Deutschen Fußball-Bunds. Während die Feldspieler um Kimmich, Musiala und Wirtz im weißen Heimtrikot mit dem schwarz-rot-goldenen Rautenmuster auflaufen, setzt sich Neuer farblich bewusst ab: Das Torwart-Heimtrikot der Adidas-WM-Kollektion kommt in auffälligem Grün, einem frischen Mintgrün-Türkis mit modernem Print und weißen Details, als Authentic-Langarm-Version für 160 Euro im offiziellen DFB-Shop erhältlich. Das Torwart-Auswärtstrikot leuchtet dagegen in Orange mit nachtblauen 3-Streifen, Retro-Trefoil-Logo und Climacool-Material (Langarm, 110 Euro). Gegen Curaçao, wenn die Feldspieler in Weiß antreten, dürfte Neuer also im grünen Torwart-Heimtrikot zwischen den Pfosten stehen, ganz in der Tradition deutscher Keeper-Legenden, die ihre größten Spiele in Grün bestritten.

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Jagd auf Sepp Maier und den Weltrekord

Auch über den Auftakt hinaus hat Neuer Bestmarken im Visier. Mit jedem Spiel ohne Gegentor nähert er sich dem deutschen WM-Rekord von Sepp Maier, der bei acht weißen Westen liegt. Drei zusätzliche Zu-null-Spiele würden sogar den Weltrekord von Fabien Barthez und Peter Shilton (je zehn) in Reichweite bringen. Beim deutschen WM-Rekordspieler bleibt die Konkurrenz größer: Vor Neuer liegen noch Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm (je 20 WM-Partien), Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25). Dafür müsste die DFB-Elf bei diesem Turnier mindestens das Viertelfinale erreichen.

Ein Rekord bleibt unerreichbar

Nur eine Bestmarke kann Neuer selbst mit dem fünften Stern nicht mehr holen: Der älteste Weltmeister der Geschichte bleibt Dino Zoff, der beim Finalsieg Italiens 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt war. Neuer wäre am Finaltag, dem 19. Juli 2026, exakt 19 Tage jünger. Ein kleiner Trost für den Keeper und alle Fans der Nationalmannschaft: Gewinnt Deutschland in diesem Sommer den Titel, ist das Alter ohnehin nur eine Fußnote der Geschichte.

Neuer live sehen: WM-Auftakt am Sonntag in der ARD und bei MagentaTV

Das historische Spiel steigt am Sonntag, 14. Juni 2026, um 19:00 Uhr MESZ im klimatisierten Houston Stadium: Deutschland gegen Curaçao, das erste Duell mit der Karibikinsel überhaupt, live in der ARD und bei MagentaTV. Die voraussichtliche Startelf um Neuer, Kimmich und Musiala findest du in der WM-Aufstellung gegen Curaçao, alle 26 Spieler im aktuellen DFB Kader.

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