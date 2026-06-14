Manuel Neuer wird WM-Rekordspieler: Nr. 1 im DFB Torwarttrikot schreibt gegen Curaçao Geschichte

Wenn Manuel Neuer am Sonntag um 19:00 Uhr (MESZ) beim WM-Auftakt gegen Curaçao das Tor der deutschen Nationalmannschaft betritt, schreibt er mit dem ersten Pfiff Geschichte: Mit 40 Jahren wird der Bayern-Kapitän zum ältesten deutschen WM-Spieler aller Zeiten und löst eine Legende ab, deren Name für immer mit dem weißen Deutschland Trikot verbunden ist: Fritz Walter, den Weltmeister von Bern. Auf dem Rücken trägt Neuer dabei die Nummer, die im deutschen Fußball eine eigene Erzählung ist: die 1.

Diese Rekorde fallen beim Auftakt gegen Curaçao

Die Liste der Bestmarken, die Neuer am Sonntag im Houston Stadium einsammelt, ist beeindruckend. Mit seinem Einsatz verdrängt er Fritz Walter als ältesten deutschen WM-Spieler, Walter war bei seinem letzten WM-Auftritt 37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage alt. Gleichzeitig löst Neuer Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler überhaupt ab (bisher 39 Jahre, 2 Monate, 30 Tage). Und mit seiner fünften WM-Teilnahme zieht er mit Matthäus gleich, der diesen deutschen Rekord bislang allein hielt. Läuft Neuer auch am 20. Juni im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste auf, steht er bei 21 WM-Spielen und wäre damit der WM-Rekordtorhüter vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Einsätze). Alle Details dazu stehen in unserem Rekord-Artikel zu Manuel Neuer.

Die 1 im DFB Trikot: eine Nummer, die Geschichte erzählt

Kaum eine Rückennummer hat im deutschen Fußball so viel Tradition wie die 1 auf dem Nationaltrikot. Sepp Maier trug sie beim WM-Titel 1974, Harald Schumacher in den Finals 1982 und 1986, Bodo Illgner beim Triumph von Rom 1990, später prägten Andreas Köpke, Oliver Kahn und Jens Lehmann die Nummer. Seit seinem Turnierdebüt 2010 gehört die 1 Manuel Neuer, der mit ihr 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Bei der WM 2026 komplettieren Oliver Baumann mit der 12 und Alexander Nübel mit der 21 das Torhüter-Trio des Deutschen Fußball-Bunds. Während die Feldspieler um Kimmich, Musiala und Wirtz im weißen Heimtrikot mit dem schwarz-rot-goldenen Rautenmuster auflaufen, setzt sich Neuer farblich bewusst ab: Das Torwart-Heimtrikot der Adidas-WM-Kollektion kommt in auffälligem Grün, einem frischen Mintgrün-Türkis mit modernem Print und weißen Details, als Authentic-Langarm-Version für 160 Euro im offiziellen DFB-Shop erhältlich. Das Torwart-Auswärtstrikot leuchtet dagegen in Orange mit nachtblauen 3-Streifen, Retro-Trefoil-Logo und Climacool-Material (Langarm, 110 Euro). Gegen Curaçao, wenn die Feldspieler in Weiß antreten, dürfte Neuer also im grünen Torwart-Heimtrikot zwischen den Pfosten stehen, ganz in der Tradition deutscher Keeper-Legenden, die ihre größten Spiele in Grün bestritten.