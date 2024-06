Mannschaftsaufstellung Deutschland gegen Schweiz heute Abend * Wer spielt heute für Deutschland?

Das 3. EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft findet am Sonntag – den 23. Juni 2024 – statt, Gegner ist die Schweizer „Nati“ Nationalmannschaft. Bundestrainer Nagelsmann erklärte, dass er auf die bewährte Mannschaftsaufstellung setzen wird, die bereits gegen Schottland und gegen Ungarn sehr gute Leistungen gezeigt hat. Nationalspieler wie Neuer, Rüdiger, Kroos, Gündogan gehören bei der EM 2024 zu den Stützen des Teams, gemeinsam mit den aufstrebenden Talente wie Wirtz, Musiala und Havertz. Die offizielle Startaufstellung wird in der Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Schweiz verkündet, die bei ARD ab 20:15 Uhr Sendezeit läuft. In welchem DFB Trikot spielt Deutschland gegen die Schweiz?

⚽ Liveticker Schweiz gegen Deutschland heute ⚽

Beim Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Schweiz geht es um den Gruppensieg in EM-Gruppe A, den die DFB-Elf mit einem Sieg oder einem Remis sicherstellen kann. Allerdings kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann an, dass Deutschland die Vorrunde mit einem Sieg beenden möchte. Daher soll es keine Experimente bei der Startaufstellung geben, die sich zuletzt als erfolgreich erwiesen hatte. Weiterhin geht es für die Akteure um die erste Prämie bei der EM, denn nur für einen Gruppensieg bekommen die Nationalspieler eine Rate von 50.000 Euro, während es für einen 2. Platz noch keine Prämien gibt.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Frankfurt Arena | - 21:00 Schweiz S S U S U - : - Spielstand anzeigen Deutschland S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 19 D. Ndoye 26 F. Rieder 7 B. Embolo 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

Start 11 – Wie spielt Deutschland heute gegen Schweiz?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt gegen die Schweiz in der bewährten 4-2-3-1-Formation, die sich in den ersten beiden EM-Spielen als erfolgsversprechend herausgestellt hat. Ein besonderes Merkmal der Formation ist die Rolle des Kapitäns Gündogan, der offensiver agiert als gewohnt und dadurch viel Torgefahr ausstrahlt. Weiterhin sollen die Spieler weiterhin im Vollgas-Modus bleiben, und ohne viel Taktieren auf Sieg spielen.

EM K.o.Runde: Welcher Teil des Turnierbaums liegt Deutschland?

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Startaufstellung Deutschlands gegen die Schweiz wird dieselbe sein wie in den EM-2024-Spielen gegen Schottland und Ungarn. Die Startaufstellung umfasst unter anderem die internationalen Stars wie Stammkeeper Neuer, die La-Liga-Akteure Rüdiger, Kroos, Gündogan, sowie die Bundesliga-Spieler Kimmich, Tah, Wirtz und Musiala.

Die deutsche Startelf gegen Schweiz besteht aus Manuel Neuer im Tor, der Vierer-Abwehrkette aus Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt, dem zentralen Mittelfeld um Toni Kroos und Robert Andrich sowie die Offensivakteure Florian Wirtz, Ilkay Gündogan und Jamal Musiala, die Mittelstürmer Kai Havertz mit Vorlagen füttern sollen.

20 Uhr Update – Offizielle Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

So spielte Deutschland gegen Ungarn:

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Stuttgart Arena | - 18:00 Deutschland S S U S S 2 : 0 Spielstand anzeigen Endergebnis Ungarn S S N S N J. Musiala 22' İlkay Gündoğan 67' 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz 1 P. Gulácsi 24 M. Dárdai 6 W. Orbán 5 Attila Fiola 11 Miloš Kerkez 13 A. Schäfer 8 Ádám Nagy 14 Bendegúz Bolla 20 Roland Sallai 10 D. Szoboszlai 19 Barnabás Varga

Wer hat wie viele Gelbe Karten?

Drei der vier Stammspieler in der Verteidigung der deutschen Mannschaft sind durch Gelbe Karten belastet. Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt sind gefährdet, im Achtelfinale gesperrt zu werden, sollten sie im nächsten Spiel eine weitere Gelbe Karte erhalten. Auch der Defensivspieler Robert Andrich wäre von einer Sperre betroffen.

Spieler 14 Jun 19 Jun Antonio Rüdiger J. Tah Maximilian Mittelstädt Robert Andrich

Wie spielt Schweiz heute gegen Deutschland?

Die Startelf der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024 wurde bisher wenig rotiert, und es wird erwartet, dass Coach Murat Yakin wieder eine relativ unveränderte Aufstellung wählt. Das Spielsystem der Schweizer Nati ist ein 3-4-2-1 oder ein 3-4-1-2, wobei die personelle Besetzung in der Abwehr und im Mittelfeld schon sicher ist. Weiterhin kündigte Yakin an, dass er gegen Deutschland offensiv agieren lassen will, um vielleicht noch den Gruppensieg zu holen.

Im Schweizer Tor steht der Ex-Gladbach- und Ex-Bayern-Keeper Yann Sommer. In der Dreierkette spielen Schär, Akanji und Rodriguez, und im Mittelfeld sind Widmer, Freuler, Xhaka und Aebischer in der Startelf. Lediglich auf den Positionen im Angriff könnte sich etwas ändern, denn hier hat Yakin bereits zwei Varianten bei der EM ausprobiert. Hier sind die Nationalspieler Duah, Vargas, Ndoye, Shaqiri und Embolo Kandidaten für die Startelf.

Mögliche Ungarn Aufstellung

Sommer – Schär, Akanji, R. Rodriguez – Widmer, Freuler, G. Xhaka, Aebischer, Shaqiri – Ndoye, Vargas

So spielte die Schweiz im letzten Spiel gegen Schottland:

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 Halbzeit: 1-1 Schottland 1 1 : 1 Schweiz 1 Endergebnis Cologne Stadium I. Kružliak 1 Angus Gunn 6 Kieran Tierney 5 G. Hanley 13 Jack Hendry 3 Andrew Robertson 8 Callum McGregor 14 Billy Gilmour 2 A. Ralston 4 Scott McTominay 7 John McGinn 10 Che Adams 1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 23 X. Shaqiri 17 R. Vargas 19 D. Ndoye

Beim Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Schweiz wird die deutsche Nationalmannschaft als Favorit gehandelt, mit einer Siegwahrscheinlichkeit von über 50 %. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit 2 Siegen und 7:1 Toren einen guten Lauf bei der UEFA Euro 2024, der nun noch weiter ausgebaut werden soll. Allerdings ist die Schweiz der schwerste Vorrundengegner, der durchaus gefährlich werden kann. Die Schweizer haben 3 Spiele infolge nicht gegen Deutschland verloren und könnten heute wieder ein respektables Ergebnis abliefern.