Fußball heute in England: ManCity hält Titelkampf spannend

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Manchester City hat das Titelrennen in der Premier League weiter offengehalten. Das Team von Pep Guardiola bezwang Crystal Palace im Nachholspiel mit 3:0 (2:0) und verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter FC Arsenal zwei Spieltage vor Schluss auf zwei Punkte.

Foden legt den Grundstein

Antoine Semenyo traf in der 32. Minute nach Vorarbeit von Phil Foden, der frühere Frankfurter Omar Marmoush erhöhte in der 40. Minute ebenfalls auf Vorlage des englischen Nationalspielers. Savinho machte in der 84. Minute den Endstand perfekt. Im Saisonendspurt tritt City noch beim AFC Bournemouth und gegen Aston Villa an, Arsenal bestreitet seine letzten beiden Partien gegen den FC Burnley und bei Stadtrivale Crystal Palace.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal N N S S S > 36 24 6 6 67 26 41 78 2 Manchester City S S U S S > 36 23 8 5 75 32 43 77 3 Manchester United N S S S U > 36 18 11 7 63 48 15 65 4 FC Liverpool S S S N U > 36 17 8 11 60 48 12 59 5 Aston Villa U S N N U > 36 17 8 11 50 46 4 59 Champions League (2026/2027 5 Plätze

Europa League 2 Plätze

Europa Conference League

3 Absteiger

Guardiola schont vor dem FA-Cup-Finale

Mit Blick auf das FA-Cup-Finale am Samstag um 16.00 Uhr gegen den FC Chelsea schonte Guardiola mehrere Stammkräfte. Erling Haaland blieb über 90 Minuten auf der Bank, während Rayan Cherki, der später das 3:0 vorbereitete, und Jeremy Doku eingewechselt wurden. Über die Startelf sagte der Coach: „Ich vertraue ihnen, ohne sie wären wir nicht hier.“

Auch der frühere Leipziger Josko Gvardiol feierte ein bemerkenswertes Comeback. Nach seinem überstandenen Schienbeinbruch stand er erstmals seit dem 4. Januar wieder auf dem Platz. Palace-Trainer Oliver Glasner erklärte dazu: „Pep hat mehr rotieren lassen, als wir erwartet haben.“

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Deutliche Überlegenheit trotz Rotation

Am klaren Spielverlauf änderte die umfangreiche Rotation der Gastgeber nichts. City dominierte die Partie über weite Strecken, Foden spielte Semenyo vor dem 1:0 mit einer Hacke frei, und beim 2:0 lief der Angriff über Gvardiol und Foden, ehe Marmoush vollendete. Der frühere Leipziger Josko Gvardiol fügte sich damit direkt nach seiner Rückkehr überzeugend ein.