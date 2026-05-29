Manchester United News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Manchester United entsendet zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 neun Spieler aus sieben Nationen. Mit Bruno Fernandes als Kapitän Portugals, Lisandro Martínez als Weltmeister Argentiniens und Kobbie Mainoo als Englands Mittelfeld-Hoffnung stellt Old Trafford eine beeindruckende internationale Riege.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 29. Mai 2026.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Das größte Eigengewächs von Old Trafford seit einer Generation. Mit 20 Jahren ist Mainoo taktisch für sein Alter weit gereift und hat sich in Englands Mittelfeld in kurzer Zeit festgespielt. Im WM-Finale gegen Tschechien beim EM 2024 traf er zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In Gruppe L trifft England auf Kroatien und weitere Gegner.

2022 erreichte er mit Marokko sensationell das WM-Halbfinale – als Teil einer Abwehr, die bis dahin nur ein Gegentor kassiert hatte. Mazraoui kam im Sommer 2024 von Bayern München zu United. In Gruppe C wartet auf Marokko Brasilien als schwerster Prüfstein.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Portugals Stammrechtsverteidiger, vielseitig einsetzbar und laufstark. Dalot ist bei Manchester United seit Jahren Stammspieler und hat sich unter verschiedenen Trainern gehalten. In Gruppe K kämpft Portugal um den Einzug ins Achtelfinale.

Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft und kreativer Motor im Mittelfeld. Fernandes verbindet Passsicherheit mit Torgefahr und ist Uniteds wichtigster Spielmacher seit Jahren. Bei der WM trägt er die Verantwortung als Schlüsselspieler neben Ronaldo.

Weltmeister 2022, aggressiver Zweikämpfer und einer der besten Innenverteidiger der Premier League. Unter Uniteds Druck hält er in der Abwehr die Linie. Mit der Albiceleste in Gruppe J gegen Österreich, Algerien und Jordanien ist er Stammkraft.

Fünffacher Champions-League-Sieger mit Real Madrid. Casemiro ist der klassische Anker vor der Abwehr, der mit Zweikämpfen und Positionsspiel das Mittelfeld absichert. In der letzten Phase seiner Karriere ist er bei Brasilien weiter gesetzt, auch wenn jüngere Optionen nachrücken.

Einer der spannendsten brasilianischen Stürmer seiner Generation: technisch versiert, trickreich und mit einem starken Abschluss ausgestattet. Cunha hat sich als echter Unterschiedsspieler etabliert. In Brasiliens Gruppe C gegen Marokko, Schottland und Haiti ist er als Joker und Starter eingeplant.

Aus der Akademie von Atalanta Bergamo nach Manchester gebracht, hat Amad Diallo seinen Durchbruch bei United in der Saison 2024/25 vollzogen. Im April 2025 gab er sein Debüt für Englands Senior-Nationalelf. Englands Trainerstab setzt auf seine Schnelligkeit und Entscheidungsfreude auf dem Flügel.

Victor Lindelöf

Der erfahrene schwedische Innenverteidiger steht seit 2017 bei Manchester United unter Vertrag und ist ein verlässlicher Stammspieler. Mit Schweden, das sich für Gruppe F qualifiziert hat, trifft er auf Niederlande, Japan und Tunesien. Lindelöf bringt Champions-League-Erfahrung und internationale Routine mit.