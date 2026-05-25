Manchester City News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Manchester City schickt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dreizehn offiziell nominierte Nationalspieler. Der ehemalige Premier-League-Champion stellt Stars aus Portugal, Belgien, Kroatien, Ägypten, England und Norwegen.

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Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 22. Mai 2026.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Rúben Dias ist Portugals Abwehrchef. Beim Manchester City führt der Verteidiger seit Jahren die Defensive an, in der Seleção ist er gesetzt und gilt als einer der besten Innenverteidiger der Welt.

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Bernardo Silva ist Portugals Edeltechniker. Beim Manchester City zählt er seit Jahren zu den prägenden Figuren, mit der Seleção will er bei seiner letzten WM den großen Wurf landen.

Matheus Nunes ist Portugals flexible Mittelfeld-Option. Beim Manchester City spielt er auf mehreren Positionen, von der Doppel-Sechs bis zur Außenbahn.

Joško Gvardiol gilt als einer der besten jungen Innenverteidiger der Welt. Beim Manchester City stieg er zum Stammspieler auf, in Kroatiens Nationalmannschaft führt er die nächste Generation an.

Mateo Kovačić bringt internationale Klasse ins kroatische Mittelfeld. Beim Manchester City bildet er die Zentrale mit Rodri, in der Vatreni-Auswahl ist er die Verbindung zwischen Generationen.

Kevin De Bruyne ist Belgiens Weltklasse-Spielmacher. Beim Manchester City absolvierte er seine letzte Saison vor dem Wechsel und führt nun die belgische Goldene Generation bei der WM 2026 ein letztes Mal an.

Jérémy Doku ist Belgiens Tempo-Dribbler. Beim Manchester City überzeugte er als Joker und Eins-gegen-Eins-Spezialist, in der Roten-Teufel-Offensive bringt er Unberechenbarkeit ein.

Omar Marmoush wechselte im Sommer 2025 von Eintracht Frankfurt zu Manchester City und avancierte zum ägyptischen Hoffnungsträger neben Mohamed Salah. Bei der WM 2026 ist der Bundesliga-Bekannte gesetzt im ägyptischen Angriff.

Erling Haaland ist einer der besten Torjäger der Welt. Der Manchester-City-Stürmer hat in der Premier League Rekorde gebrochen und mit dem Klub nahezu alle Titel gewonnen. Als Sohn des früheren Bundesliga-Profis Alfie Haaland trägt er die Hoffnungen ganz Norwegens. Die WM 2026 ist sein erster Auftritt bei einem Weltturnier: Norwegen hatte sich seit 1998 nicht mehr für eine WM qualifiziert. Haaland ist mit Abstand der bekannteste Spieler des norwegischen WM-Kaders.

Rodrigo Hernández, bekannt als Rodri, ist der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2024. Der Defensivmittelfeldspieler von Manchester City gilt als Fixpunkt im Mittelfeld der Furia Roja: sein Passspiel, seine Spielübersicht und seine Zweikampfstärke machen ihn zur Schaltzentrale jeder Mannschaft, in der er spielt. Nach einem langen Kreuzbandriss verpasste er weite Teile der Saison 2024/25, kehrte aber rechtzeitig zurück und wurde von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den WM-Kader 2026 berufen.