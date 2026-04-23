Major League Soccer: Timo Werner trifft weiter für San Jose Earthquakes

Timo Werner bleibt in der Major League Soccer treffsicher und erfolgreich. Der frühere deutsche Nationalspieler leitete das 5:1 (0:1) seiner San Jose Earthquakes gegen Austin FC mit einem späten Elfmetertor ein und sorgte damit für die Wende.

Werner trifft vom Punkt

In der 78. Minute verwandelte der 30-Jährige einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1. Entstanden war die Chance aus einem starken Zuspiel des Deutschen in den Strafraum, das die Szene überhaupt erst in Gang setzte. Für Werner war es nach seinem ersten MLS-Treffer im zurückliegenden Spiel bereits das nächste Tor in der nordamerikanischen Liga.

Bundesliga 2025/2026 3 0 3 13′ 6.3 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 3 - Per Game In Startaufstellung 0 0 Per Game Minuten 13 4.3 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 0 0 Per Game

San Jose setzt sich an die Spitze

Mit dem Erfolg führt San Jose die Western Conference weiter an. Die Earthquakes stehen bei acht Siegen und nur einer Niederlage. Dahinter folgt der Vizemeister Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller auf Rang zwei; der frühere Bayern-Profi kam diesmal allerdings nicht zum Einsatz. Marco Reus liegt mit LA Galaxy auf Platz elf, nachdem das Team aus Los Angeles mit 1:2 bei Columbus Crew verloren hatte.