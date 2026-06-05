MagentaTV zur WM 2026: Robert Andrich wird Experte und Co-Kommentator

MagentaTV bekommt kurz vor dem WM-Start am 11. Juni einen prominenten Neuzugang: Robert Andrich übernimmt bei der Weltmeisterschaft 2026 gleich zwei Rollen als Experte und Co-Kommentator. Der 31 Jahre alte Kapitän von Bayer Leverkusen wird an der Seite von Wolff Fuss zu hören sein und erweitert ein hochkarätig besetztes Aufgebot.

Andrich ergänzt das MagentaTV-Team

Der 19-malige deutsche Nationalspieler ist nach Thomas Müller und Jonas Hofmann bereits der dritte aktive Profi im MagentaTV-Team. Zusammen mit Tabea Kemme, Mats Hummels und Jürgen Klopp stellt der Sender nach eigener Einschätzung die stärkste Expertenrunde zusammen. Andrich selbst blickt dem neuen Job mit gemischten Gefühlen und viel Vorfreude entgegen. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin“, sagt er, betont aber zugleich: „Ich habe auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten.“

Seinen ersten Einsatz hat Andrich direkt beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am Donnerstag, 11. Juni, ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV. Dann trifft er in Mexiko City auf seine neuen Teamkollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp. Die WM-Premiere ist damit schon zum Auftakt ein hochklassiger Auftritt des MagentaTV-Expertenkreises.

Erstes Spiel, zweiter Einsatz, klare Ansage

MagentaTV hat den Countdown auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits mit WM-Highlights und neu kommentierter WM-Historie gestartet. Ab dem 11. Juni beginnt die frei empfangbare Breakfast-Club-Berichterstattung um 07.00 Uhr mit allen Informationen zum Turnier und aus dem deutschen Lager. Das WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika wird ab 18.30 Uhr übertragen. Unter anderem gehen Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Laura Wontorra und Johannes B. Kerner live auf Sendung, Wolff Fuss kommentiert.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bei seinem zweiten WM-Einsatz wird Andrich die deutsche Mannschaft gegen Curacao begleiten, als Co-Kommentator und Experte. Die Vorberichte beginnen am 14. Juni bereits um 17 Uhr live bei MagentaTV. Für den Leverkusener ist die Perspektive auf die Nationalelf keineswegs abgeschlossen. „Es ist und bleibt für mich eine riesengroße Ehre für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Ich hätte sehr gern, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, die Mannschaft dabei unterstützt, Weltmeister zu werden“, sagt Andrich. Zugleich freut er sich auf seine neue Aufgabe im TV: „Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. In der Analyse habe ich sicher meine Stärke. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch klare Kante kann. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team somit auf eine andere Art und Weise begleiten.“

Vom Nachwuchs bei Hertha bis zur Leverkusener Schaltzentrale

Der in Potsdam geborene Mittelfeld-Stratege arbeitete sich über Hertha BSC, Dynamo Dresden und den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga sowie den Zweitligisten 1. FC Heidenheim Schritt für Schritt nach oben. Danach folgte mit dem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin der nächste Karriereschritt, ehe er 2021 bei Bayer 04 Leverkusen ankam und dort rasch zur Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld wurde. Das große Karrierehighlight war die Saison 2023/24 mit Meisterschaft, Pokalsieg und dem Finaleinzug in der Europa League als Teil der „legendären“ Leverkusener Mannschaft, die eine komplette Bundesliga-Spielzeit ungeschlagen blieb. Seit 2025 trägt Andrich die Kapitänsbinde der Werkself.

Auch im DFB-Trikot sammelte er wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau. Der Mittelfeldspieler kommt bislang auf 19 A-Länderspiele und stand bei allen fünf deutschen Partien der Heim-EM 2024 als Stammkraft neben Toni Kroos in der Doppelsechs auf dem Platz.

Lob von TV-Chef Arnim Butzen und große WM-Pläne

TV-Chef Arnim Butzen bewertet den Zugang als echten Gewinn. „Mit Robert Andrich gewinnen wir einen aktiven Spieler als Experten, der seit Jahren in der Bundesliga und international auf dem Platz den Takt vorgibt. Er kann Teams führen, weiß, auf was es bei einer WM ankommt und kennt die meisten Spieler aus der Nationalmannschaft sehr gut. Robert analysiert, wie er spielt: nah dran, meinungsstark, mit Übersicht. Er wird das, was auf dem Platz für einige erst auf den zweiten Blick sichtbar passiert, in die Wohnzimmer transportieren, ungefiltert, ehrlich und mit der klaren Kante, die ihn auf dem Platz zum Leader macht.“

MagentaTV versteht sich zur WM 2026 als erste Adresse in Deutschland. Das Angebot umfasst insgesamt rund 1.000 Programmstunden, ein prominent besetztes Expertenteam, neue Formate und spezielle Inhalte für internationale Communities, darunter ein eigenes türkischsprachiges Programm mit Kommentar und Spezialgästen. Der Sender zeigt als einzige Plattform alle 104 Partien des Turniers, davon 44 exklusiv. Zum Rechtepaket gehören neben Gruppenspielen mit Topnationen wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3. Auf den drei WM-Kanälen FUSSBALL.TV 1, FUSSBALL.TV 2 mit Taktik-Feed und FUSSBALL.TV 3 als Überraschungskanal läuft die Berichterstattung rund um die Uhr in UHD-Qualität. Das Experten-Team bilden unter anderem Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann, Micky Beisenherz, Robert Andrich und Fan-Experte Tom Kaulitz, während Johannes B. Kerner, Laura Wontorra und Wolff Fuss die Moderatorinnen und Kommentatoren anführen.