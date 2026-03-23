MagentaTV zeigt alle FIFA WM 2026 Spiele: das ist das Team der Kommentatoren & Moderatoren

MagentaTV übernimmt die komplette WM 2026-Berichterstattung: Die Deutsche Telekom zeigt alle 104 Spiele der FIFA WM 2026 live aus den USA, Mexiko und Kanada – 44 Partien laufen exklusiv nur bei MagentaTV. Das Angebot umfasst drei dedizierte Sender, Studios in New York und Ismaning (München) sowie ein prominentes On-Air-Team mit Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme. Zusätzlich startet das innovative Format „Breakfast Club“ für die Zusammenfassungen der Nachtspiele – frei empfangbar auch für Nicht-Kundinnen und Nicht-Kunden. Die Telekom kombiniert lineares Programm, Abrufinhalte und umfangreiche Social‑Media‑Formate und stellt so rund um die Uhr Berichterstattung sicher.

MagentaTV zeigt alle 104 Spiele – 44 davon exklusiv

Die Deutsche Telekom besitzt das exklusive Rechtepaket für alle 104 Partien der WM 2026; 44 Begegnungen sind ausschließlich auf MagentaTV zu sehen. Kundinnen und Kunden von MagentaTV müssen nichts zusätzlich buchen: Alle Spiele und begleitenden Sendungen sind ohne Extra‑Kosten enthalten. Auch wer keinen Telekom‑Internetanschluss hat, kann MagentaTV separat buchen; das Aktionsangebot MagentaTV Smart lautet: sechs Monate 0 Euro, anschließend 7 Euro monatlich (Aktion gültig bis 30. April 2026).

Drei Kanäle, Konferenzen und technische Ausstattung

MagentaTV betreibt drei WM‑Kanäle (Fußball TV 1–3) über die Thinxpool TV GmbH als Senderbetreiber: Hauptprogramm, Taktik‑/Datenfeed und ein Überraschungs‑Channel mit wechselnden Promis. Besonders: An den dritten Gruppenspieltagen zeigt MagentaTV die letzten Spieltage in 12 parallelen Konferenzen, damit Fans keine Entscheidung verpassen. Technisch liefert MagentaTV Live‑Übertragungen in UHD mit Dolby Atmos, Multiscreen‑Support für TV, Smart‑TV, Tablet und Smartphone sowie inklusive Angebote wie Audiodeskription und KI‑gestützte Untertitel.

On‑Air‑Team und Studios in New York und Ismaning

Für die Übertragungen steht ein großes On‑Air‑Team bereit: Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren, Wolff Fuss kommentiert und das Expertenteam umfasst unter anderem Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp und Tabea Kemme. Studio‑Standorte sind das One World Center in New York und das Sendezentrum in Ismaning bei München; Reporterteams sind in allen 16 WM‑Stadien vor Ort. Ergänzt wird das Personal durch Analyse‑Hubs mit Jan Henkel, Regel‑Experten wie Schiedsrichter Patrick Ittrich und eine umfangreiche Kommentator*innen‑Garde für rund 1.000 Programm‑Stunden.

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Name Rolle Kontext Johannes B. Kerner Moderator Hauptmoderator bei MagentaTV Laura Wontorra Moderatorin Studio & Moderation Thomas Müller Experte / Markenbotschafter WM-Analyse & Kampagne Mats Hummels Experte Studio-Analysen Jürgen Klopp Experte Analyse & Einschätzung Tabea Kemme Expertin Analyse-Team Wolff Fuss Kommentator Live-Kommentare

Breakfast Club, Gratis‑Events und Social‑Media‑Begleitung

Der „Breakfast Club“ (in der Regel ab 7 Uhr) fasst die Spiele der Nacht kompakt zusammen und ist auch für Nicht‑MagentaTV‑Kundinnen und -Kunden frei empfangbar. Zusätzlich stellt MagentaTV drei Live‑Events vor der Bezahl‑Schranke bereit: darunter das erste Exklusivspiel am 12. Juni (Südkorea gegen einen UEFA‑Teilnehmer), Tunesien gegen Japan am 21. Juni sowie eine der Konferenzen am dritten Gruppenspieltag. Die Social‑Media‑Begleitung erweitern Creator wie Eleni Frommann, Paul Fischer und Max Giesen; Top‑Szenen und Highlights erscheinen parallel auf den Kanälen von MagentaTV und MagentaSport.

Name Rolle Kontext Thomas Wagner Moderator Berichte aus dem DFB-Basecamp Laura Hofmann Moderatorin Breakfast Club Sascha Bandermann Moderator Breakfast Club Anna Kraft Moderatorin Studio-News & Infos Jan Henkel Analyse-Host Analyse-Hub

Countdown, Dokus und Kampagne

Schon ab 19. Mai startet der erste WM‑Sender mit Countdown‑Formaten; als Auftakt kommentieren Wolff Fuss und Thomas Müller etwa das historische Halbfinale 2014 neu. Exklusiv auf Abruf steht ab 14. Mai die vierteilige Doku „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“, die Eindrücke aus den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko zeigt. Thomas Müller wurde zudem erstmals als Telekom‑Markenbotschafter vorgestellt; die Kampagne startet am 30. März.