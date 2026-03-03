MagentaTV zeigt alle 104 WM-2026 Spiele live! In 100 Tagen startet die Fußball-WM

In 100 Tagen startet die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni – 19. Juli 2026) – komplett live bei MagentaTV. Der Sender zeigt alle 104 WM-Spiele live, davon 44 Partien exklusiv, und will damit erneut zur ersten Adresse für Fußballfans in Deutschland werden. MagentaTV setzt dabei auf ein prominentes Experten-Trio: Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp sollen Spielanalysen, Unterhaltung und Schlagfertigkeit kombinieren. Müller spricht im Exklusiv-Interview über seine Vorfreude auf die Expertenrolle, die Zusammenarbeit mit Hummels und Klopp sowie seine Einschätzung zu Deutschland und den großen Favoriten.

MagentaTV überträgt alle WM-Spiele live – viele Partien exklusiv

MagentaTV überträgt zwischen dem 11. Juni und 19. Juli 2026 alle 104 Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft live und exklusiv in Deutschland. Davon sind 44 Partien exklusiv bei MagentaTV zu sehen, darunter zwei Viertelfinalspiele und drei Achtelfinalspiele, was das Programmangebot deutlich aufwertet. Gleichzeitig positioniert sich der Anbieter mit umfassendem Live-Stream, Expertenanalysen und Begleitformaten als zentrale Plattform für die Gruppenphase, K.o.-Runden und das Finale.

Müller, Hummels und Klopp bilden das MagentaTV-Experten-Trio

Thomas Müller wird zusammen mit Mats Hummels und Jürgen Klopp das MagentaTV-Experten-Team bilden und verspricht „die perfekte Mischung aus Expertise, Schlagfertigkeit, Witz und Unterhaltung“. Müller betont, dass er Details schätzt, die oft den Unterschied ausmachen, und dass die kollegiale Debatte Teil des Konzepts sein werde: „Ich freue mich schon darauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird.“ Gleichzeitig räumt er ein, dass die neue Rolle ihn nervös macht, weil er Dinge gut machen wolle und auf Feedback angewiesen sei.

Erste intensivere Gespräche mit Klopp erwartet

Müller kündigt an, die Begegnung mit Jürgen Klopp werde eine Premiere: „Wir werden uns das erste Mal wirklich über den Weg laufen und mal ein paar intensivere Gespräche führen.“ Er zeigt sich gespannt auf mögliche Diskussionen mit dem Erfolgstrainer und meint augenzwinkernd: „Ich tippe auf deine, Kloppo!“ Die dynamische Interaktion der Experten soll Teil des TV-Erlebnisses für Zuschauer in Studios und während der Live-Übertragungen werden.

Müller zur sportlichen Einordnung: DFB, Favoriten und Mexiko

Sportlich sieht Müller die deutsche Nationalmannschaft optimistisch, aber realistisch: „Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen!“ Gleichzeitig warnt er vor Übermut und konstatiert fehlende Stabilität: „Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen.“ Müller nennt als größte Titelkandidaten neben Titelverteidiger Argentinien vor allem Frankreich und die von Thomas Tuchel trainierten Engländer und hebt zudem die Bedeutung von Cristiano Ronaldo für Portugal hervor: „Er schießt noch sehr viele wichtige Tore in Spielen, die Spitz auf Knopf stehen.“

Vorfreude auf Mexiko und weiterführendes Interview

Als in Kanada bei den Vancouver Whitecaps aktiver Spieler freut sich Müller besonders auf Mexiko, wo er das fußballbegeisterte Publikum hervorhebt: „Mexiko ist natürlich vom Fußball-Publikum genauso, wie man sich die fußballenthusiastischen Länder vorstellt. Da ist Fußball alles!“ Das vollständige Exklusiv-Interview mit Thomas Müller bei MagentaTV steht online zur Verfügung (Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/R6EBZ9foy8cqzCg).