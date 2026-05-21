MagentaTV vereinbart Lizenz-Pakete mit Medienpartnern zur WM 2026: BILD, WELT, RTL, DAZN, Sky & kicker mit WM Videos

Die Deutsche Telekom hat für die WM 2026 ein breites Netz aus Medienpartnerschaften geknüpft und Nutzungsrechte an führende Häuser und Sender vergeben. Damit sollen die 104 Spiele des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada auf vielen Kanälen präsent sein. Neben redaktionell aufbereiteten Highlights sind mehr als 300 gewichtete Top-Szenen mit „near live“-Charakter sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus Studio, Interviews und Experteneinschätzungen Teil der Pakete. MagentaTV bleibt der einzige Anbieter, der alle 104 Partien zeigt, 44 davon exklusiv.

Breite Distribution über digitale und lineare Kanäle

Ab dem 11. Juni können BILD, WELT, RTL, DAZN, Sky Deutschland, der kicker, Sport1 und t-online eine umfangreiche Vor- und Nachberichterstattung mit lizenzierten MagentaTV-Bildern vor allem auf ihren digitalen Plattformen umsetzen. Zuvor hatte die Telekom bereits eine weitreichende Sublizenz-Vereinbarung mit ARD und ZDF über ausgewählte Livespiele für das FreeTV geschlossen. Mit Sky kam zudem eine umfangreiche Distributionspartnerschaft hinzu, die das WM-Erlebnis über MagentaTV auch in die Gastronomie und auf öffentliche Public-Viewing-Veranstaltungen in ganz Deutschland bringt. MagentaTV bleibt der einzige Anbieter, der alle 104 Partien zeigt, 44 davon exklusiv.

MagentaTV als zentrale Rechteplattform

Durch die Vereinbarungen ist die Reichweite des Turniers in Deutschland auf linearen, digitalen und plattformübergreifenden Angeboten an allen relevanten Kontaktpunkten abgesichert. Die Highlight-Deals unterstreichen zugleich die Rolle von MagentaTV als Hauptrechteinhaber mit dem umfassendsten Live-Angebot und der stärksten programmlichen Klammer rund um das Turnier. Insgesamt plant MagentaTV rund 1.000 Programmstunden zur WM 2026.

Schnelle Clips, starke Redaktion und prominente Gesichter

Für die zeitnahe Verteilung einzelner Szenen an die Medienpartner setzt die Telekom erneut unter anderem auf WSC-Sports als Clipping-Tool. Dadurch stehen die Top-Szenen einzelner WM-Partien schon kurz nach dem Abpfiff zur Verfügung und können direkt auf den jeweiligen Plattformen abgerufen werden. Auch Interviews, Studiosequenzen mit den Top-Experten und bunte Themen lassen sich so schnell übermitteln.

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Die Highlights der Spiele werden in der „WM Content Factory“ vom verantwortlichen Sender-Betreiber Thinxpool von erfahrenen Fußball-Kommentatoren redaktionell aufbereitet und veredelt. Dieses schon bei der EM 2024 sowie weiteren Sport-Großevents erprobte Produktions- und Distributionsverfahren soll sicherstellen, dass alle Medienpartner ihre Inhalte zeitnah und in optimaler Qualität erhalten.

Mit Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels verfügt MagentaTV über ein außergewöhnliches Expertenteam. Laura Wontorra, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss führen als prägende TV-Persönlichkeiten die Riege der Moderatorinnen und Kommentatoren an. Neu hinzugekommen sind in den vergangenen Tagen Tom Kaulitz und Jonas Hofmann. Seit dem 19. Mai läuft bei MagentaTV außerdem der WM-Countdown mit zahlreichen Highlights und neuen Formaten.

Exklusive Spiele und spezielle WM-Kanäle

MagentaTV setzt für das Turnier auf drei dedizierte WM-Kanäle, nämlich FUSSBALL.TV 1, FUSSBALL.TV 2 mit Taktik-Feed und FUSSBALL.TV 3 als Überraschungskanal. Die Berichterstattung läuft dort rund um die Uhr in UHD-Qualität. Das exklusive Rechtepaket umfasst neben Gruppenspielen mit Topnationen wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Mit gezielten Angeboten für internationale Communities, darunter ein eigenes türkischsprachiges Programm mit Kommentar und Spezialgästen, positioniert sich MagentaTV als zentrale Anlaufstelle für die FIFA WM 2026 in Deutschland, unabhängig von Herkunft oder bevorzugter Sprache.