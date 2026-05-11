MagentaTV startet den Countdown zur FIFA Fußball WM am 19.Mai 2026

MagentaTV startet schon am 19. Mai in seinen WM-Countdown zur FIFA Fußball-WM 2026 und schaltet dafür mit FUSSBALL.TV 1 auf Sendeplatz 22 den ersten eigenen WM-Kanal frei. Rund drei Wochen vor dem WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni, live ab 19.00 Uhr, fährt der Anbieter eine umfangreiche Programmoffensive mit Dokus, Interviews, Analysen und neu inszenierten WM-Klassikern auf.

Im Mittelpunkt stehen dabei frisch aufbereitete Erinnerungen an große Turniere und legendäre Spiele. Mit Thomas Müller, Mats Hummels, Micky Beisenherz, Jan Henkel und weiteren bekannten Stimmen setzt MagentaTV auf neue Perspektiven auf WM-Momente, die Fußballfans seit Jahren begleiten.

Weltmeister erzählen ihre größten Spiele neu

Eines der Zugpferde im Programm sind die „World Cup Classics“, in denen Thomas Müller und Mats Hummels ihre Karrieremomente als Weltmeister aus eigener Sicht kommentieren. Müller vertont gemeinsam mit Wolff Fuss das historische Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien neu, Hummels blickt zusammen mit Johannes B. Kerner auf das Endspiel gegen Argentinien zurück. Die Erstausstrahlung des Halbfinals läuft am 19. Mai ab 07.05 Uhr, das Finale folgt am selben Tag ab 20.00 Uhr.

Beim legendären 7:1 von Belo Horizonte erinnert sich Müller an „die Blicke im Kabinengang“, spricht über seinen „einzigen Ballverlust der WM“ und kommentiert selbstironisch: „Luftloch Müller, Kroos Tor, Bumm.“ Dazu kommen die „Flamingos“, David Luiz als persönlicher Verfolger und die Frage: „Kann man in den Augen Lächeln haben?“ Auch sein Satz „Wo wird der Teamgeist gemacht? Am Tresen!“ ist Teil der Neuvertonung.

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Hummels wiederum erzählt vom Siegtor Mario Götzes und von dessen Vorbereitung: „Das Geile bei Marios Tor: Der hat das immer trainiert. Der stand bei uns im Gym, hat die Bälle gegen die Wand gehauen, dass sie gegen seine Brust fliegen, dass sie immer wieder flach runtergehen. Und in dem Moment dafür belohnt zu werden, ist wirklich großartig.“ Zugleich beschreibt er seine Erschöpfung nach dem Endspiel: „Nach dem Spiel war ich so fertig, mein Kopf war so durch. Ich war der erste, der ins Bett gegangen ist. Ich war körperlich und mental einfach durch mit Abpfiff dieses Spiels!“ Über das Team sagt er: „Wir waren echt eine geile Gemeinschaft. Das habe ich in dem Moment noch gar nicht so krass gespürt, das kam danach.“

Auch weitere deutsche WM-Klassiker werden neu aufgelegt. Auf dem Programm stehen am 19. Mai die Südafrika-Spiele von 2010 mit dem 4:1 im Achtelfinale gegen England, kommentiert von Christian Straßburger und Thomas Wagner, ab 13.10 Uhr, sowie das 4:0 im Viertelfinale gegen Argentinien mit Tabea Kemme und Jan Platte, ab 15.05 Uhr. Dazu kommen die großen deutsch-niederländischen WM-Duelle mit dem 2:1 im Finale von 1974, kommentiert von Christian Straßburger und Thomas Wagner und erstmals ab 09.00 Uhr zu sehen, sowie dem 2:1 im Achtelfinale 1990 ab 10.55 Uhr. Außerdem werden weitere Klassiker wie das WM-Finale 1990 gegen Argentinien und die deutschen Spiele der Heim-WM 2006 mit bekannten Kommentatorinnen, Kommentatoren und MagentaTV-Expertinnen und -Experten neu vertont.

Sommermärchen, Dokus und Analyse-Lab

Ein weiteres Highlight liefert das „World Cup Classics – Sommermärchen Spezial“. Moderator Sascha Bandermann und Experte Mickey Beisenherz nehmen die Fans in einer einstündigen Ausgabe mit zur Heim-WM 2006, die am 25. Mai ab 20.00 Uhr erstmals ausgestrahlt wird.

Mit „Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.“ folgt zudem eine vierteilige Doku-Serie mit Laura und Jörg Wontorra. Beide reisen gemeinsam durch die drei Gastgeberländer der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, sammeln Eindrücke vom Fußballgeschehen vor Ort und treffen unter anderem Jürgen Klinsmann, Leon Draisaitl und Thomas Müller. Episode 1 läuft am 19. Mai ab 19.35 Uhr, Episode 2 am 26. Mai ab 19.35 Uhr, Episode 3 am 2. Juni ab 19.30 Uhr und Episode 4 am 9. Juni ab 19.30 Uhr.

In „World Cup History“ blicken verschiedene On-Air-Gesichter aus dem MagentaTV-WM-Team auf die prägendsten Momente der Turniergeschichte zurück. Das Format arbeitet im Stil einer Chart-Show mit Reaktionen der MagentaTV-Expertinnen und -Experten sowie Kommentatorinnen und Kommentatoren und stellt in jeder Folge eine andere WM in den Mittelpunkt, beginnend mit 1986 bis 2022. Zum Auftakt laufen am 19. Mai die Episoden zur WM 1990 ab 12.30 Uhr und zur WM 2006 ab 12.50 Uhr.

Ab 3. Juni analysiert Jan Henkel im „Analyse Lab“, wie gut die Top-Nationen kurz vor dem Turnier in Form sind. Auf dem Prüfstand stehen Deutschland, Frankreich, England, Brasilien, Argentinien und Spanien, jeweils in zehnminütigen Folgen. Den Anfang macht das DFB-Team, dessen Erstausstrahlung am 3. Juni ab 19.30 Uhr geplant ist.

In den Sonderfolgen „Herr Raue reist! – WM Special“ serviert Starkoch Tim Raue ab 26. Mai kulinarische Eindrücke aus den WM-Gastgeberländern Kanada, Mexiko und den USA. Auf der Reise durch Metropolen wie Vancouver, Mexico City und New York City probiert er landestypische Spezialitäten.

Talks, Favoritencheck und alle WM-Spiele live

Auch im Talk-Format „Bestbesetzung“ setzt MagentaTV im WM-Countdown auf prominente Gäste. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist erneut bei Johannes B. Kerner zu sehen, spricht über das Turnier und die Kaderplanung und stellt sich außerdem den Fragen von Gästen wie Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki. Die Erstausstrahlung läuft am 19. Juni ab 06.00 Uhr. Thomas Müller ist ebenfalls zu Gast und spricht mit Kerner über seinen Abschied vom FC Bayern, sein Leben in Kanada, die FIFA WM 2026 und die Chancen der deutschen Nationalmannschaft. Seine Folge ist für den 19. Juni ab 16.55 Uhr angekündigt.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, betont die Bedeutung des frühen Starts: „In vier Wochen startet die WM – und wir stimmen schon jetzt auf das größte Fußballfest der WM-Geschichte ein. Die WM soll für die Fans schon vor dem ersten Spiel lebendig werden. Mit hochwertigen Dokumentationen, prominenten Stimmen und großen Fußballmomenten machen wir den Countdown zur FIFA WM 2026 besonders. Die schönste WM ist die, auf die man sich gemeinsam freut. Mit FUSSBALL.TV 1 schaffen wir ab dem 19. Mai genau diesen Moment – mit Emotion, Leidenschaft und ganz viel Fußballgeschichte.“

Darüber hinaus zeigt FUSSBALL.TV 1 weitere Formate und Dokumentationen, darunter die „FIFA Stories from the Cities“, einen großen Roadtrip zu allen 16 WM-Austragungsorten, eine Doku über die vergangene WM in Katar sowie eine Produktion über Deutschlands Weltmeister Toni Kroos. Berichte aus dem DFB-Trainingslager und kreative Social-Media-Formate ergänzen das Angebot.

Im Live-Angebot bleibt MagentaTV während der FIFA WM 2026 die zentrale Adresse: Alle 104 Spiele laufen dort, 44 davon exklusiv, dazu mehr als 1.000 Programmstunden auf drei Kanälen. In der Vorrunde sind unter anderem Niederlande gegen Japan am 14. Juni, Frankreich gegen Senegal am 16. Juni und Schottland gegen Brasilien am 25. Juni nur dort zu sehen. Auch alle Gruppenspiele der Türkei werden exklusiv übertragen, inklusive türkischem Kommentar, eigenen Gästen und einem eigenen Fokus-Kanal. In der K.-o.-Phase kommen zwölf zusätzliche Topspiele vom Sechzehntelfinale bis zum Spiel um Platz 3 hinzu, außerdem zwölf Konferenzschalten in der Gruppenphase. Der Countdown endet beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika, wenn Laura Wontorra und Mats Hummels aus dem Studio begrüßen und Johannes B. Kerner, Jürgen Klopp sowie Thomas Müller aus dem Aztekenstadion in Mexico City zugeschaltet sind.