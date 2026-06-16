MagentaTV Livestream – Frankreich – Senegal live sehen * TV Übertragung FIFA WM 2026

Am sechsten Tag der FIFA WM 2026 steigt einer der Turnierfavoriten ins Geschehen ein: Frankreich trifft auf Senegal. Für Didier Deschamps ist es der Auftakt zu seinem letzten großen Turnier mit der Équipe Tricolore, während der Telekomsender MagentaTV die Partie exklusiv im Livestream zeigt.

Die Franzosen wollen zum dritten Mal in Serie ins WM-Finale vorstoßen. Gegen den afrikanischen Spitzenvertreter aus Senegal wartet zum Start der Gruppenphase jedoch direkt eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal beide Teams mit reichlich Qualität und Erfahrung anreisen.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Frankreich startet mit Topteam und Abschiedssaison von Deschamps

Frankreich bringt bei dieser Weltmeisterschaft nahezu alles mit, was schon 2018 und 2022 zu zwei Finalteilnahmen in Folge geführt hat. Dazu kommen mit Ousmane Dembélé und Michael Olise inzwischen auch die zwei besten Offensivspieler der Welt aus den vergangenen zwei Jahren, die den Kader von Didier Deschamps prägen. Der Routinier und langjährige Chefcoach will bei seiner letzten WM ein weiteres Kapitel schreiben und mit seinem Team den nächsten Schritt Richtung Endspiel machen.

Der Weg dorthin beginnt gegen Senegal, und genau diese Auftaktpartie gilt als knifflig. Deschamps begleitet Frankreich seit August 2012, also seit fast 14 Jahren, und blickt bereits jetzt auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück. Den größten Meilenstein markiert der WM-Titel 2018, der seinen Status im französischen Fußball weiter festigte.

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TV Übertragung – Wer überträgt Frankreich gegen Senegal im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Frankreich gegen Senegal (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag)

Frankreich gegen Senegal (WM 2026 Gruppe I, 1. Spieltag) Wann? Dienstag, 16. Juni 2026

Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoß? 21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York)

21:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in New York) Wo? MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA

MetLife Stadium New York in East Rutherford, New Jersey, USA Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Senegal reist mit breiter Qualität und viel Erfahrung an

Senegal geht als unangenehmer Gegner in die Partie und wird von der 34-jährigen afrikanischen Fußballikone Sadio Mané angeführt. In der FIFA-Weltrangliste steht das Team auf Platz 14, bestreitet bereits die dritte WM-Endrunde nacheinander und hat sich auch sportlich längst im Kreis der etablierten Nationen verankert. Beim WM-Debüt 2002 erreichten die Löwen der Teranga direkt das Viertelfinale und gelten gemeinsam mit Marokko als stärkste Mannschaft des afrikanischen Kontinents.

Auch die Qualifikation meisterte Senegal souverän. Im Kader stehen zudem mehrere international erfahrene Spieler wie Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Nicolas Jackson und Moussa Niakhaté. Genau diese Mischung aus Physis, Erfahrung und individueller Klasse macht den Gegner für Frankreich zum echten Härtetest.

So läuft die Übertragung bei MagentaTV

Frankreich gegen Senegal findet am Dienstag, 16. Juni 2026, um 21.00 Uhr statt. Gespielt wird im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York City, jenem Ort, an dem auch das WM-Finale am 19. Juli ausgetragen wird. Vor Ort ist es bei Anpfiff 15.00 Uhr. Das Stadion gehört zu den zentralen Spielorten des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko.

Begegnung Frankreich gegen Senegal Wettbewerb FIFA WM 2026 Spielrunde Gruppenphase, 1. Spieltag, Gruppe I Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anstoß 21.00 Uhr MESZ Ort MetLife Stadium, East Rutherford Übertragung MagentaTV

Wer die Partie im Livestream sehen will, nutzt MagentaTV. Der Telekomsender zeigt alle 104 WM-Spiele aus den USA, Kanada und Mexiko im Programm. Für alle Fans, die MagentaTV Flex abonnieren, laufen auch sämtliche Begegnungen als Livestream. Das Abo wurde eigens für die Weltmeisterschaft eingerichtet und kostet 11 Euro pro Monat. Es ist monatlich kündbar und schnell eingerichtet, sodass der Zugriff auch kurzfristig möglich ist.

Nach der Anmeldung können Fans die WM über die Magenta-App auf dem internetfähigen Gerät ihrer Wahl verfolgen, also per Smartphone, SmartTV, Tablet oder TV-Stick. Zusätzlich ist MagentaTV auch im Webbrowser verfügbar. Wer direkt loslegen möchte, kann MagentaTV zur WM 2026 buchen.

Frankreich gegen Senegal: Aufstellungen, Liveticker und weitere Infos

Rund um den MagentaTV Livestream zu Frankreich gegen Senegal liefern wir laufend weitere Informationen:

Liveticker Frankreich gegen Senegal 0:0

22:16 Uhr Die 2.Hälfte läuft Und gefühlt geht es hier mit mehr Feuer los, Olise mit einer Topchance, doch Mendy ist auf der Stelle mit einer tollen Reettungstat.



21:49 Uhr 6 Minuten Nachspielzeit Die 1.Halbzeit ist fast vorbei. Frankreich zu ungenau. Highlight der 1.Hälfte: Jackson mit dem Pfostenschuß! Ansonsten keine Großchancen, Mbappé und Co. Olise irgendwie gar nicht sichtbar.



21:32 Uhr 1.Trinkpause Frankreich immer noch nicht auf der Höhe. Mbappé verliert den Ball und statt hinter her zu sprinten, bleibt er stehen. Das gab nun ein sichtbares Gespräch mit Dechamps.



21:18 Uhr 15 Minuten gespielt Senegal macht das hier gut, Frankreich hat Mühe und wartet auf den richtigen Augenblick. Aber ein Selbstläufer ist das hier nicht für Frankreich. 55% Ballbesitz für Les Bleus.



21:32 Uhr 1.Trinkpause Frankreich immer noch nicht auf der Höhe. Mbappé verliert den Ball und statt hinter her zu sprinten, bleibt er stehen. Das gab nun ein sichtbares Gespräch mit Dechamps.



21:18 Uhr 15 Minuten gespielt Senegal macht das hier gut, Frankreich hat Mühe und wartet auf den richtigen Augenblick. Aber ein Selbstläufer ist das hier nicht für Frankreich. 55% Ballbesitz für Les Bleus.



20:59 Uhr Anpfiff in New York Nach dem Hymnen geht es hier los! Wer entscheidet dieses großes Topspiel der WM Vorrunde?



20:36 Uhr Anpfiff um 21 Uhr Bald geht es los! New York wartet mit über 80.000 Zuschauer! Schiedsrichter ist Alireza FAGHANI aus dem Iran.

