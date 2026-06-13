MagentaTV für türkische Fans: Türkei-WM Spiele mit türkischem Kommentar

Für die vielen türkischstämmigen Fußballfans in Deutschland ist die Fußball-WM 2026 ein Großereignis, und MagentaTV hat dafür ein eigenes Angebot geschnürt. Während ARD und ZDF rund 60 WM-Spiele im Free-TV zeigen, vor allem die deutschen Partien, das Eröffnungsspiel und das Finale, überträgt MagentaTV als einziger Anbieter alle 104 Spiele. Die Gruppenspiele der Türkei laufen dabei exklusiv bei MagentaTV, samt eigener türkischer Tonspur. Wir zeigen, was geboten wird.

Türk taraftarlar için MagentaTV: 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye maçları Türkçe yorumla

Diese Türkei-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv

Die Türkei trifft bei der WM 2026 in der WM-Gruppe D auf die USA, Australien und Paraguay. Alle drei Gruppenspiele sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen:

Da es sich nicht um Spiele der deutschen Nationalmannschaft handelt, laufen diese Partien nicht im Free-TV von ARD und ZDF. Wer kein Spiel der Türkei verpassen will, kommt deshalb an MagentaTV nicht vorbei. Alle Termine und Anstoßzeiten stehen im WM 2026 Spielplan.

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Türkischer Kommentar und Türkei-Fokus

Das Besondere am Angebot von MagentaTV ist der klare Türkei-Fokus für die Fans in Deutschland. Dazu gehören:

eine eigene Vorberichterstattung und Analysen mit Türkei-Fokus an den Spieltagen 1 und 2

die Expertise von Spezial-Gästen in der Landessprache an den Spieltagen 1 und 2

eine eigene Tonspur mit türkischem Kommentar bei allen drei Gruppenspielen

So können türkische Fußballfans die Spiele ihrer Nationalmannschaft in der eigenen Sprache verfolgen, mit Reportern und Experten, die das Team kennen und einordnen.

Der entscheidende dritte Spieltag

Am dritten und entscheidenden Gruppenspieltag, an dem in jeder WM-Gruppe beide Partien zeitgleich angepfiffen werden, fährt MagentaTV ein besonderes Programm auf. Gezeigt werden die jeweils beiden Parallelspiele sowie beide Partien zusätzlich in der Konferenz, alles zeitgleich. Das dritte Türkei-Spiel gegen die USA läuft dabei wieder mit der eigenen Tonspur und türkischem Kommentar. So bleibt kein Tor und keine Tabellenkonstellation verborgen, während sich entscheidet, wer das Sechzehntelfinale erreicht.

Auf diesen MagentaTV-Sendern laufen die Türkei-Inhalte

MagentaTV verteilt sein WM-Angebot auf mehrere Sender. Die Türkei-Inhalte sind so zu finden:

FUSSBALL.TV 1: die Live-Übertragungen der Türkei-Spiele im Hauptprogramm

die Live-Übertragungen der Türkei-Spiele im Hauptprogramm FUSSBALL.TV 2: ein datenbasierter Taktik-Feed für alle, die tiefer einsteigen wollen

ein datenbasierter Taktik-Feed für alle, die tiefer einsteigen wollen FUSSBALL.TV 3: Analysen und Vorlauf aus dem WM-Studio mit Türkei-Fokus

Wer die Türkei auch abseits des Bildschirms unterstützen möchte, findet die aktuellen Modelle auf unserer Seite zum WM 2026 Trikot der Türkei. Einen Gesamtüberblick zum Turnier gibt es auf der WM-2026-Hauptseite.

Häufige Fragen

Wo laufen die Türkei-Spiele bei der WM 2026?

Alle drei Gruppenspiele der Türkei bei der WM 2026 zeigt MagentaTV exklusiv, jeweils auch mit türkischem Kommentar. Im Free-TV von ARD und ZDF sind sie nicht zu sehen.

Gibt es bei der WM 2026 türkischen Kommentar?

Ja, MagentaTV bietet zur WM 2026 für alle drei Türkei-Gruppenspiele eine eigene Tonspur mit türkischem Kommentar sowie Vorberichte und Experten in der Landessprache.

Gegen wen spielt die Türkei in der WM-Gruppe 2026?

In der WM-Gruppe D der WM 2026 trifft die Türkei auf Australien (14. Juni), Paraguay (20. Juni) und die USA (26. Juni).

Welche MagentaTV-Sender zeigen die Türkei bei der WM 2026?

FUSSBALL.TV 1 überträgt die Türkei-Spiele im Hauptprogramm, FUSSBALL.TV 2 liefert einen Taktik-Feed und FUSSBALL.TV 3 Analysen und Vorlauf mit Türkei-Fokus.

Liveticker Australien gegen Türkei