MagentaTV Experte Jürgen Klopp zählt Deutschland nicht (mehr) zu den WM 2026 Favoriten

Jürgen Klopp ist in Mexiko gelandet und rückt bei der WM 2026 als MagentaTV-Experte in den Fokus. Am Montag wurde der 58-Jährige am Flughafen von Mexico City am Gepäckband erkannt und für Fotos mit Mitarbeitern und Fans umringt. Im Gespräch mit BILD erklärte er, dass er möglichst viele Spiele sehen wolle, auch wenn das kaum komplett machbar sei: „Ich würde gerne so viele Spiele wie möglich sehen, aber hundert werden es sicher nicht. Die Anstoßzeiten sind ja auch etwas irre.“

Klopp in Mexiko angekommen

Der Lufthansa-Flug LH498 aus Frankfurt landete um 17.15 Uhr Ortszeit, als die Passagiere nicht schlecht staunten: Plötzlich stand die Trainerlegende sportlich gekleidet und mit blauer Adidas-Kappe neben ihnen. Klopp ist für Magenta Sport bei dem Turnier in Mexiko, Kanada und den USA im Einsatz und begleitet das größte WM-Turnier der Geschichte mit 104 Partien.

Deutschland nicht unter Klopps Favoriten

Auch bei der Frage nach dem Titelkandidaten hielt sich Klopp zunächst bedeckt. Eine klare Festlegung fiel ihm schwer, denn nach seiner Einschätzung stehen vor allem die talentiertesten Teams im Vordergrund: „Das ist schwer zu sagen. Fast unmöglich, sich auf einen festzulegen. Natürlich sind da immer die talentiertesten Mannschaften wie Spanien, Frankreich und Brasilien.“

Auffällig ist dabei, dass Deutschland in seiner Aufzählung nicht vorkam. Das klang bei Klopps Vorstellung als Magenta-Experte Ende März noch anders. Damals nannte er Spanien mit Blick auf die enorme Qualität und Mentalität bereits einen klaren Favoriten und ergänzte weitere Anwärter: „Spanien hat Riesen-Talente und eine unglaublich gute, unangenehme Mentalität. Sie wollen immer alles rausholen. Das macht sie zu einem klaren Favoriten. Und es gibt die ganzen anderen Nationen – Argentinien ist noch da. Und wenn einer aus den brasilianischen Talenten alles rausholen kann, dann ist das Carlo Ancelotti. Das macht sie zu einem Mitfavoriten. Dann hast du Frankreich, England – dann sind wir dabei. Und Holland und Portugal, die auch Riesen-Nationen sind.“

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Wetter als möglicher WM-Faktor

Doch Klopp blickt nicht nur auf die Kaderstärke der Topnationen. Nach seiner Einschätzung könnte ein anderer Aspekt das Turnier stark beeinflussen. „Einen entscheidenden Faktor hat noch keiner auf der Rechnung – das Wetter. Das wird einigen Schwierigkeiten bereiten. Während ich mir auf der Tribüne den Hintern abschwitze, haben die Spieler nur eine Trinkpause pro Halbzeit. Das wird spannend.“