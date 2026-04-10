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Luis Diaz im FC Bayern Trikot & der Nr. 14: 400 Prozent mehr Trikots verkauft!

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Ein Sommertransfer zahlt sich für den FC Bayern München auch abseits des Platzes massiv aus: Durch Luis Diaz boomt der Verkauf der Bayern-Trikots in Kolumbien. Die Bestellungen aus dem südamerikanischen Land sind um 400 Prozent gestiegen, auch die Zugriffe auf den Online-Shop des Klubs nahmen dort um 200 Prozent zu.

Luis Díaz vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 beim Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Real Madrid CF und dem FC Bayern München am 7. April 2026 im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Angel Martinez / Getty Images Europe via Getty Images
Luis Díaz vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 beim Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Real Madrid CF und dem FC Bayern München am 7. April 2026 im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Angel Martinez / Getty Images Europe via Getty Images

Der Kolumbianer ist sportlich sofort eingeschlagen und hat sich unter Vincent Kompany zu einer zentralen Figur im Münchner Offensivspiel entwickelt. Laut Abendzeitung zählt Diaz damit weltweit zu den fünf verkaufsstärksten Bayern-Profis dieser Saison – Kolumbien ist zudem der am schnellsten wachsende Markt des Vereins.

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Diaz löst in Kolumbien einen Bayern-Hype aus

Für die Münchner rechnet sich der Wechsel also gleich doppelt. Die rund 70 Millionen Euro, die der FC Bayern im vergangenen Sommer an den FC Liverpool überwies, wirken angesichts der sportlichen und wirtschaftlichen Rendite keineswegs überzogen.

Auch die persönliche Anziehungskraft des Flügelspielers ist enorm: In seiner Heimat sorgen seine Auftritte im Bayern-Trikot für einen regelrechten Hype. Diaz trägt in München die Rückennummer 14, nachdem seine gewohnte 7 bereits von Serge Gnabry vergeben war.

Sportlich liefert der Kolumbianer Topwerte

Auf dem Rasen untermauert der 29-Jährige seinen Wert mit starken Zahlen. In seiner ersten Saison kommt Diaz auf 40 Einsätze, 23 Treffer und 18 Vorlagen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid erzielte er unter der Woche zwischenzeitlich das 1:0.

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Champions League 2025-2026
FC Bayern München
9
9
711′
1
1
5 (0)
3
7.3
Bundesliga 2025/2026
FC Bayern München
26
24
2
2165′
6
1
16 (0)
11
7.3
DFB Pokal 2025/2026
FC Bayern München
4
4
358′
1
2 (0)
1
7.1
Gesamt:
39
37
2
3234′
8
1
1
23 (0)
15
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
39
-
Per Game
In Startaufstellung
37
0.9
Per Game
Minuten
3234
82.9
Per Game
Tore
23
0.6
Per Game
Assists
15
0.4
Per Game

Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2029 gültig. Unter Kompany wird er ausschließlich auf dem linken Flügel eingesetzt, während er beim FC Liverpool auch häufiger in der Sturmspitze auflief.

Luis Diaz im FC Bayern Trikot mit der Rückennummer 14
Luis Diaz im FC Bayern Trikot mit der Rückennummer 14

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