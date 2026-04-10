Luis Diaz im FC Bayern Trikot & der Nr. 14: 400 Prozent mehr Trikots verkauft!

Ein Sommertransfer zahlt sich für den FC Bayern München auch abseits des Platzes massiv aus: Durch Luis Diaz boomt der Verkauf der Bayern-Trikots in Kolumbien. Die Bestellungen aus dem südamerikanischen Land sind um 400 Prozent gestiegen, auch die Zugriffe auf den Online-Shop des Klubs nahmen dort um 200 Prozent zu.

Der Kolumbianer ist sportlich sofort eingeschlagen und hat sich unter Vincent Kompany zu einer zentralen Figur im Münchner Offensivspiel entwickelt. Laut Abendzeitung zählt Diaz damit weltweit zu den fünf verkaufsstärksten Bayern-Profis dieser Saison – Kolumbien ist zudem der am schnellsten wachsende Markt des Vereins.

Diaz löst in Kolumbien einen Bayern-Hype aus

Für die Münchner rechnet sich der Wechsel also gleich doppelt. Die rund 70 Millionen Euro, die der FC Bayern im vergangenen Sommer an den FC Liverpool überwies, wirken angesichts der sportlichen und wirtschaftlichen Rendite keineswegs überzogen.

Auch die persönliche Anziehungskraft des Flügelspielers ist enorm: In seiner Heimat sorgen seine Auftritte im Bayern-Trikot für einen regelrechten Hype. Diaz trägt in München die Rückennummer 14, nachdem seine gewohnte 7 bereits von Serge Gnabry vergeben war.

Sportlich liefert der Kolumbianer Topwerte

Auf dem Rasen untermauert der 29-Jährige seinen Wert mit starken Zahlen. In seiner ersten Saison kommt Diaz auf 40 Einsätze, 23 Treffer und 18 Vorlagen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid erzielte er unter der Woche zwischenzeitlich das 1:0.

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Champions League 2025-2026 9 9 711′ 1 1 5 (0) 3 7.3 Bundesliga 2025/2026 26 24 2 2165′ 6 1 16 (0) 11 7.3 DFB Pokal 2025/2026 4 4 358′ 1 2 (0) 1 7.1 Gesamt: 39 37 2 3234′ 8 1 1 23 (0) 15 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 39 - Per Game In Startaufstellung 37 0.9 Per Game Minuten 3234 82.9 Per Game Tore 23 0.6 Per Game Assists 15 0.4 Per Game

Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2029 gültig. Unter Kompany wird er ausschließlich auf dem linken Flügel eingesetzt, während er beim FC Liverpool auch häufiger in der Sturmspitze auflief.