Lothar Matthäus sagt: Manu Neuer ist noch immer der beste deutsche Torhüter

Lothar Matthäus würde den WM-Kader von Julian Nagelsmann nicht ganz so belassen, wie er jetzt steht. Der BILD-Experte sieht vor allem bei Manuel Neuer, Leroy Sané, Matthias Ginter und El Mala Punkte, die er anders bewertet hätte. Beim Torhüter ist seine Meinung klar: Neuer sei weiterhin der beste deutsche Keeper.

Matthäus vergibt eine 2 für den WM-Kader

Der Weltmeister-Kapitän und Rekordnationalspieler ist wie schon vor vier Jahren WM-Experte für BILD und SPORT BILD und wurde nach seiner Bewertung des nominierten Aufgebots gefragt. Seine Antwort fiel differenziert aus. „Der Kader muss performen, dann bekommt er eine sehr gute Note. Im Großen und Ganzen sind es die besten Spieler, die wir in Deutschland haben. Deshalb gebe ich vorsichtshalber eine 2. Eine 1 kann ich nicht geben. Denn das ein oder andere hätte ich anders gemacht.“

Zu diesen Abweichungen gehört für den 65-Jährigen auch Manuel Neuer. Matthäus hätte den 40 Jahre alten Torhüter nominiert. Neuer wird seine fünfte WM spielen und könnte dabei Matthäus‘ persönlichen Rekord von 25 Einsätzen angreifen. Der frühere Kapitän kommt auf 19 WM-Partien. „Das freut mich für ihn, und dann würden wir sehr weit kommen“, sagte Matthäus über den Bayern-Keeper.

Zweifel an Sané und Lücke auf rechts

Für Verwunderung sorgt bei Matthäus dagegen die Nominierung von Leroy Sané. „Dass Sané stattdessen dabei ist, hat mich überrascht, nach dem, was er im letzten halben Jahr gezeigt hat. Bei Galatasaray ist er auch nicht mehr Stammspieler. Aber anscheinend reicht ein gutes Spiel gegen die Slowakei. Ob es da wirklich nach Leistung geht?“

Auch auf der rechten Abwehrseite sieht Matthäus ein Problem hinter dem dort gesetzten Kapitän Joshua Kimmich, der 31 Jahre alt ist. Ein gelernter Ersatz fehlt ihm im Kader. Matthias Ginter hätte aus seiner Sicht dort ebenso wie in der Innenverteidigung eingesetzt werden können und hätte sich nach seiner überragenden Saison mit Freiburg eine Berufung verdient gehabt.

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Darüber hinaus hätte Matthäus auch El Mala im Aufgebot gerne gesehen. „Ihn hätte ich mir in diesem Kader gewünscht, mit seiner Durchschlagskraft und Unbekümmertheit.“