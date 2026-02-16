Lothar Matthäus: „Ich glaube nicht, dass der Topstar die Bayern verlässt“

Lothar Matthäus: „Ich glaube nicht, dass er Bayern verlässt“ – der ehemalige Rekordnationalspieler ist fest davon überzeugt, dass Harry Kane seinem Arbeitspapier beim FC Bayern treu bleibt. Matthäus begründet seine Prognose mit Kanes Wohlfühlen im Team, der familiären Eingewöhnung und der sportlichen Einbettung im Gesamtgefüge. Zudem lobt er Kanes Spielfreude und rechnet damit, dass der Engländer den Torrekord angreift. Gleichzeitig äußert Matthäus auch Anerkennung für Leon Goretzka, der seinen Abschied vom Klub zum Saisonende angekündigt hat.

Matthäus erwartet Rekordjagd von Harry Kane

Beim 3:0-Sieg der Bayern in Bremen erzielte Harry Kane seine Saisontreffer Nummer 25 und 26 – in seinem 22. Bundesliga-Einsatz. Matthäus sieht darin ein klares Indiz dafür, dass der Stürmer den Torrekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 (41 Treffer) angreifen und womöglich brechen kann. In seiner Sky-Kolumne schreibt Matthäus: „Bei Harry Kane glaube ich, dass er den Rekord bricht, weil die Spielfreude bei Bayern und dieses Gesamtgefüge etwas mit einem Spieler machen. (…) Harry Kane ist einfach ein Wahnsinn und eine Bereicherung.“

Kane, Ablösesumme und Vertragsdauer

Kane wechselte im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. In seiner ersten Saison erzielte er 36 Bundesliga-Tore, in der zweiten 26 – diesen Wert hat er nun bereits wieder eingestellt. Der Angreifer besitzt in München ein Arbeitspapier bis 2027; Matthäus geht deshalb nicht von einem Wechsel aus: „Geld ist für ihn nicht die oberste Priorität, sondern das Wohlfühlen – mit den Trainern, den Mitspielern und der Familie. … Ich bin überzeugt, dass Harry Kane beim FC Bayern verlängern wird.“ Gleichzeitig verweist Matthäus darauf, dass Angebote aus Saudi-Arabien finanziell deutlich attraktiver wären, aber offenbar nicht Kanes Hauptkriterium darstellen.

Matthäus lobt Goretzkas Profi-Einstellung

Matthäus äußerte sich auch zu Leon Goretzka, der angekündigt hat, Bayern zum Saisonende zu verlassen. Der Mittelfeldspieler lehnte demnach bereits Winter-Angebote ab, um einen sauberen Schlussstrich nach Ablauf seines Vertrages zu ziehen. Matthäus betont Goretzkas Einstellung: „Leon hat immer alles für die Mannschaft gegeben. Er ist im Team sehr beliebt, kommt gut an… Er stellt sich hinten an, ist positiv im Training, gibt alles und stellt keine Forderungen.“ Deshalb rechnet Matthäus damit, dass Goretzka auch bei der Erstellung des WM-Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt werden könnte.