Liveticker deutsche Fußballnationalmannschaft vor Länderspiel gegen Schweiz: DFB PK jetzt ab 13:30 Uhr

DFB Kapitän Joshua Kimmich stellt sich heute am Dienstag um 13:30 Uhr den Fragen der Presse — im Liveticker zur deutschen Fußballnationalmannschaft informieren wir laufend über Personalentscheidungen, Verletzungsdiagnosen und die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana. Felix Nmecha fehlt wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie, Aleksandar Pavlovic fällt mit Hüftbeschwerden aus., Jamie Leweling ist auch wieder abgereist. Nagelsmann berief Angelo Stiller und Chris Führich nach; beide werden bis zum Mittag im Teamquartier in Herzogenaurach erwartet. Das Team trainiert bis Donnerstag bei adidas, bevor es am Freitag nach Basel reist; das Rückspiel gegen Ghana steigt am 30. März in Stuttgart (MHP Arena). Der DFB bestätigt, dass man gegen die Schweiz am kommenden Freitag beim Länderspiel das erste Mal im neuen blauen DFB 2026 Away Trikot spielen wird.

DFB-Pressekonferenz um 13:30 Uhr

DFB Kapitän Joshua Kimmich stellt sich heute am Dienstag um 13:30 Uhr den Fragen der Presse und gibt aktuelle Informationen zur Mannschaft und zur Kaderzusammenstellung. Sind wir gespannt wie die Stimmung im DFB-Team ist und das der Kapitän zu berichten hat. Der DFB.de-Ticker begleitet die Pressekonferenz live und hält Fans über Aufstellungen, taktische Überlegungen und wichtige Personalinfos auf dem Laufenden. Gleichzeitig liefert die Veranstaltung Hintergrund zur weiteren Vorbereitung und Terminplanung vor den beiden Testspielen.

Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr

13:55 Uhr Über den Gegner und die Doppelsechs Er und Pavlovic zusammen in der Doppelsechs? Bei den Bayern wäre es etwas anders das Spielsystem, es wäre egal, ob er rechts hinten oder auf der 6 spielen könne, er würde immer seine Leistung bringen. Eine unbedingte Position auf der Doppelsechs verneinte er. Die Schweiz kenne man noch von der EURO 2024, da habe man kein gutes Spiel gemacht gegen die Schweiz, das wäre nun auch wieder schwer. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Zum neues WM-Quartier in den USA: Lagerkoller könnte es immer geben, das hat aber weniger was mit dem Quartier zu tun als mit der Truppe an sich. Man sei da für ein bestmögliches Turnier und nicht für die Freizeit. Frage zur Abwehr: Wo könne man in der Viererkette Toni Rüdiger nun sehen? Er sei sehr wichtig für das Team, man habe nicht viele Spieler auf diesem Niveau. Man könne sich immer auf ihn verlassen, er hat das schon mehrmals gezeigt.

13:48 Uhr Aussichten zu den Länderspielen Man wolle nun zwei Mal gewinnen und zeigen, wie gegen die Slowakei am Ende (6:0) sich zeigen. Aufstellung und Taktik: Nagelsmann berief sich auf 2 Änderungen um sich mit 10 Meter zu verschieben. Er wird gefragt, ob er das nochmals erklären könne. Variable Spielgestaltung und Aufbau des Spiels sind wichtig. Frage zu Lennart Karl: Er mache es sehr gut, hat ein gesundes Selbstvertrauen, egal ob er bei den Bayern spielt oder beim DFB. Er versteht wie er in Situationen seine Stärken ausspielen kann.- Jamal Musiala hoffen alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird. Er hatte eine schwere Verletzung und es sei nicht einfach, dass er wieder der Alte wird.

13:40 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr - Es geht los Auch die Neuen im Team oder die Bayern-Spieler müssen alle Gas geben und er unterstütze diese Spieler. Man erwatre hier auch die Leistung, jeder der hier ist hat seine Berechtigung sich zu zeigen. Angelo Stiller vom VfB hat gerade einen Lauf, auch wenn sie gerade ausgeschieden wäre. Es hilft, wenn man einen großen Block habe, von den Bayern, aus Stuttgart oder Dortmund – das erleichtere einiges, wenn man sich kenne.

13:30 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr - Es geht los Joshua Kimmich stellt sich den Fragen der Reporter nun. Es geht um die Verletztenmisere – einige Spieler reisten schon wieder ab. Kimmich wird gefragt bzgl. der WM – er war noch nie bei einer WM Ko.O. Runde, schied zweimal aus. Momentan würde man sich auf die WM vorbereiten, aber richtig Thema wäre es noch nicht. Man konzentriere sich auf die beiden Länderspiele jetzt. Es sind nun Testspiele und man müsse das nun losgelöst ohne Druck hinnehmen, man müsse sich einspielen und man hat Zeit zu trainieren, wenn auch kurz. Das letzte Länderspiel war im November.

13:30 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr Wir warten auf die DFB Pressekonferenz live aus Herzogenaurach mit Joshua Kimmich.

12:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Nicht der Bundestrainer, sondern DFB Kapitän Joshua Kimmich wird sich ab 13:30 Uhr der Presse stellen. Live auf Youtube und bei uns im Liveticker genau hier.

12:00 Uhr Wer überträgt das Länderspiele Deutschland gegen die Schweiz am Freitag? Wir sagen dir hier alles zur TV-Übertragung von Deutschland gegen die Schweiz.

11:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart, Jamie Leweling, ist aus dem DFB-Kader abgereist und wird wegen muskulärer Beschwerden nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen. Leweling fehlt damit sowohl beim Freundschaftsspiel in Basel gegen die Schweiz am Freitag als auch beim Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana am Montag. Der Offensivakteur war bereits verletzungsbedingt nicht im Einsatz beim Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League beim FC Porto (0:2) sowie beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (5:2). Am Montag hatte der viermalige Nationalspieler im Teamquartier in Herzogenaurach weitere Untersuchungen; anschließend reiste er wieder ab.

10:00 Uhr Neues DFB Away Trikot bestätigt Der DFB bestätigt, dass man gegen die Schweiz am kommenden Freitag beim Länderspiel das erste Mal im neuen blauen DFB 2026 Away Trikot spielen wird.

18:00 Uhr Fans sind jetzt Teil des Teambusses Der Mannschaftsbus der Nationalelf fährt künftig in einem neuen Look – und nimmt die Fans symbolisch mit auf jede Reise. Über 40.000 Anhänger hatten sich im Rahmen einer Fannamen-Aktion zur Weltmeisterschaft beteiligt und ihren Namen eingesendet. Etwa 5000 von ihnen wurden ausgelost und sind nun auf dem Bus von MAN verewigt. Damit begleiten sie das DFB-Team bei allen Fahrten zu Spielen, Trainings und offiziellen Terminen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und konnten ihre Platzierung über einen Link einsehen.

16:00 Uhr Team in Herzogenaurach eingetroffen Bis Montagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten 26-köpfigen Kader im Teamquartier „Home Ground“ beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Auch die kurzfristig nachnominierten Stuttgarter Chris Führich und Angelo Stiller sind inzwischen eingetroffen. Direkt nach der Ankunft startete die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele: Am Freitag geht es in Basel gegen die Schweiz, am darauffolgenden Montag steht in Stuttgart das Duell mit Ghana an.

12:00 Uhr 1. DFB-Pressekonferenz aus Herzogenaurach Am Dienstag um 13 Uhr berichten wir hier von der DFB Pressekonferenz.

Personalsituation: Nmecha und Pavlovic fallen aus

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) steht Nagelsmann für die Partien gegen die Schweiz und Ghana wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung; eine genaue Ausfallzeit bleibt vorerst offen. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) fehlt wegen Hüftbeschwerden und wird ebenfalls nicht nach Herzogenaurach reisen. Als Nachrücker berief der Übungsleiter Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart in den 26 Spieler starken Kader. Die Nachnominierungen sollen die Trainingssteuerung sichern und erlauben dem Team, die Mannschaftseinheiten ohne größere Lücken im Kader durchzuführen.

Vorbereitung, Reiseplanung und Ticketinfos

Der Trupp versammelt sich im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach; bis Donnerstag absolviert die Nationalmannschaft dort Mannschaftstraining und Teambesprechungen. Am Freitag reist das Team zur Partie in Basel (Anstoß 20.45 Uhr, live bei RTL), bevor am Montag, 30. März, das Spiel gegen Ghana in der MHP Arena in Stuttgart folgt (Anstoß 20.45 Uhr, live in der ARD). Ghana wird unter Trainer Otto Addo antreten. Für das Duell in Stuttgart sind noch Restkarten im DFB-Ticketshop erhältlich; der DFB.de-Ticker informiert ebenfalls über kurzfristige Änderungen und Verfügbarkeiten.