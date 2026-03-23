Liveticker zur deutschen Fußballnationalmannschaft vor Länderspielen gegen die Schweiz & Ghana

Julian Nagelsmann stellt sich morgen ab 13 Uhr den Medien — im Liveticker zur deutschen Fußballnationalmannschaft informieren wir laufend über Personalentscheidungen, Verletzungsdiagnosen und die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana. Felix Nmecha fehlt wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie, Aleksandar Pavlovic fällt mit Hüftbeschwerden aus. Nagelsmann berief Angelo Stiller und Chris Führich nach; beide werden bis zum Mittag im Teamquartier in Herzogenaurach erwartet. Das Team trainiert bis Donnerstag bei adidas, bevor es am Freitag nach Basel reist; das Rückspiel gegen Ghana steigt am 30. März in Stuttgart (MHP Arena).

DFB-Pressekonferenz um 17 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt sich morgen am Dienstag um 17 Uhr den Fragen der Presse und gibt aktuelle Informationen zur Mannschaft und zur Kaderzusammenstellung. Der Chefcoach erläutert dabei die sportliche Ausrichtung im WM-Jahr und die kurzfristigen Änderungen im Spieleraufgebot. Der DFB.de-Ticker begleitet die Pressekonferenz live und hält Fans über Aufstellungen, taktische Überlegungen und wichtige Personalinfos auf dem Laufenden. Gleichzeitig liefert die Veranstaltung Hintergrund zur weiteren Vorbereitung und Terminplanung vor den beiden Testspielen.

Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz morgen um 13 Uhr

18:00 Uhr Fans sind jetzt Teil des Teambusses Der Mannschaftsbus der Nationalelf fährt künftig in einem neuen Look – und nimmt die Fans symbolisch mit auf jede Reise. Über 40.000 Anhänger hatten sich im Rahmen einer Fannamen-Aktion zur Weltmeisterschaft beteiligt und ihren Namen eingesendet. Etwa 5000 von ihnen wurden ausgelost und sind nun auf dem Bus von MAN verewigt. Damit begleiten sie das DFB-Team bei allen Fahrten zu Spielen, Trainings und offiziellen Terminen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und konnten ihre Platzierung über einen Link einsehen.

16:00 Uhr Team in Herzogenaurach eingetroffen Bis Montagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten 26-köpfigen Kader im Teamquartier „Home Ground“ beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Auch die kurzfristig nachnominierten Stuttgarter Chris Führich und Angelo Stiller sind inzwischen eingetroffen. Direkt nach der Ankunft startete die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele: Am Freitag geht es in Basel gegen die Schweiz, am darauffolgenden Montag steht in Stuttgart das Duell mit Ghana an. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

12:00 Uhr 1. DFB-Pressekonferenz aus Herzogenaurach Am Dienstag um 13 Uhr berichten wir hier von der DFB Pressekonferenz.

Personalsituation: Nmecha und Pavlovic fallen aus

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) steht Nagelsmann für die Partien gegen die Schweiz und Ghana wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung; eine genaue Ausfallzeit bleibt vorerst offen. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) fehlt wegen Hüftbeschwerden und wird ebenfalls nicht nach Herzogenaurach reisen. Als Nachrücker berief der Übungsleiter Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart in den 26 Spieler starken Kader. Die Nachnominierungen sollen die Trainingssteuerung sichern und erlauben dem Team, die Mannschaftseinheiten ohne größere Lücken im Kader durchzuführen.

Vorbereitung, Reiseplanung und Ticketinfos

Der Trupp versammelt sich im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach; bis Donnerstag absolviert die Nationalmannschaft dort Mannschaftstraining und Teambesprechungen. Am Freitag reist das Team zur Partie in Basel (Anstoß 20.45 Uhr, live bei RTL), bevor am Montag, 30. März, das Spiel gegen Ghana in der MHP Arena in Stuttgart folgt (Anstoß 20.45 Uhr, live in der ARD). Ghana wird unter Trainer Otto Addo antreten. Für das Duell in Stuttgart sind noch Restkarten im DFB-Ticketshop erhältlich; der DFB.de-Ticker informiert ebenfalls über kurzfristige Änderungen und Verfügbarkeiten.