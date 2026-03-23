Liveticker zur deutschen Fußballnationalmannschaft vor Länderspielen gegen die Schweiz & Ghana

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 DFB-Pressekonferenz um 17 Uhr
- 2 Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz morgen um 13 Uhr
- 3 Personalsituation: Nmecha und Pavlovic fallen aus
- 4 Vorbereitung, Reiseplanung und Ticketinfos
DFB-Pressekonferenz um 17 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt sich morgen am Dienstag um 17 Uhr den Fragen der Presse und gibt aktuelle Informationen zur Mannschaft und zur Kaderzusammenstellung. Der Chefcoach erläutert dabei die sportliche Ausrichtung im WM-Jahr und die kurzfristigen Änderungen im Spieleraufgebot. Der DFB.de-Ticker begleitet die Pressekonferenz live und hält Fans über Aufstellungen, taktische Überlegungen und wichtige Personalinfos auf dem Laufenden. Gleichzeitig liefert die Veranstaltung Hintergrund zur weiteren Vorbereitung und Terminplanung vor den beiden Testspielen.
Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz morgen um 13 Uhr
Fans sind jetzt Teil des Teambusses
Der Mannschaftsbus der Nationalelf fährt künftig in einem neuen Look – und nimmt die Fans symbolisch mit auf jede Reise. Über 40.000 Anhänger hatten sich im Rahmen einer Fannamen-Aktion zur Weltmeisterschaft beteiligt und ihren Namen eingesendet. Etwa 5000 von ihnen wurden ausgelost und sind nun auf dem Bus von MAN verewigt. Damit begleiten sie das DFB-Team bei allen Fahrten zu Spielen, Trainings und offiziellen Terminen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und konnten ihre Platzierung über einen Link einsehen.
Team in Herzogenaurach eingetroffen
Bis Montagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten 26-köpfigen Kader im Teamquartier „Home Ground“ beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Auch die kurzfristig nachnominierten Stuttgarter Chris Führich und Angelo Stiller sind inzwischen eingetroffen. Direkt nach der Ankunft startete die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele: Am Freitag geht es in Basel gegen die Schweiz, am darauffolgenden Montag steht in Stuttgart das Duell mit Ghana an.
1. DFB-Pressekonferenz aus Herzogenaurach
Am Dienstag um 13 Uhr berichten wir hier von der DFB Pressekonferenz.
Personalsituation: Nmecha und Pavlovic fallen aus
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) steht Nagelsmann für die Partien gegen die Schweiz und Ghana wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung; eine genaue Ausfallzeit bleibt vorerst offen. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) fehlt wegen Hüftbeschwerden und wird ebenfalls nicht nach Herzogenaurach reisen. Als Nachrücker berief der Übungsleiter Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart in den 26 Spieler starken Kader. Die Nachnominierungen sollen die Trainingssteuerung sichern und erlauben dem Team, die Mannschaftseinheiten ohne größere Lücken im Kader durchzuführen.
Vorbereitung, Reiseplanung und Ticketinfos
Der Trupp versammelt sich im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach; bis Donnerstag absolviert die Nationalmannschaft dort Mannschaftstraining und Teambesprechungen. Am Freitag reist das Team zur Partie in Basel (Anstoß 20.45 Uhr, live bei RTL), bevor am Montag, 30. März, das Spiel gegen Ghana in der MHP Arena in Stuttgart folgt (Anstoß 20.45 Uhr, live in der ARD). Ghana wird unter Trainer Otto Addo antreten. Für das Duell in Stuttgart sind noch Restkarten im DFB-Ticketshop erhältlich; der DFB.de-Ticker informiert ebenfalls über kurzfristige Änderungen und Verfügbarkeiten.