Liverpool Weltstar Virgil van Dijk zu Galatasaray Istanbul?

Galatasaray plant nach dem vierten Meistertitel in Serie die nächste Transferoffensive mit internationalem Format. Im Fokus steht dabei ausgerechnet Virgil van Dijk, der auf eine Anfrage des türkischen Rekordmeisters offenbar offen reagiert haben soll. Parallel dazu arbeitet Cimbom an Emiliano Buendia, der als neue Nummer 10 vorgesehen ist und dabei ein altes Fenerbahce-Thema wieder aufleben lässt.

Galatasaray lotst van Dijk ins Visier

Nach dem erneuten Titelgewinn in der Trendyol Süper Lig richtet Galatasaray den Blick weit über die Landesgrenzen hinaus. Laut einem Bericht von Milliyet will der Klub die Vertragssituation von Virgil van Dijk beim FC Liverpool ausnutzen. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger geht in sein letztes Vertragsjahr, weshalb die Bosse in Istanbul eine realistische Chance auf einen prestigeträchtigen Transfer wittern, bei dem trotz des großen Namens eine angemessene Ablösesumme im Raum stehen soll.

Besonders brisant ist die Reaktion des Niederländers selbst. Van Dijk soll dem Interesse von Galatasaray keineswegs ablehnend gegenüberstehen und positiv auf die erste Kontaktaufnahme reagiert haben. Grundsätzlich sei er offen dafür, in der kommenden Saison das Trikot der Löwen zu tragen. In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich er bei Liverpool mit 53 Pflichtspielen, sechs Toren und drei Vorlagen einmal mehr seine Klasse. Trotz eines Marktwerts von 18 Millionen Euro und eines laufenden Vertrags bis 2027 in England hält die Vereinsführung den Coup für machbar.

Sportlich wäre der Transfer mehr als nur eine Verstärkung für die Defensive. Galatasaray will damit auch ein Signal an die internationale Konkurrenz senden und die eigenen Ambitionen für die Champions League untermauern. Mit einem erfahrenen Führungsspieler wie van Dijk im Abwehrzentrum würde der amtierende Meister ein deutliches Statement setzen.

Buendia als neue kreative Achse im Mittelfeld

Auch im offensiven Mittelfeld hat Galatasaray bereits einen prominenten Namen auf dem Zettel. Emiliano Buendia von Aston Villa gilt als Wunschlösung für die vakante Position hinter den Spitzen. Der argentinische Spielmacher ist in der Süper-Lig-Gerüchteküche kein Unbekannter, denn schon vor sechs Jahren stand er kurz vor einem Wechsel zu Erzrivale Fenerbahce, ehe der Deal in letzter Minute scheiterte. Nun könnte ausgerechnet Galatasaray zuschlagen.

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Buendia bringt dafür starke Werte aus der Premier League mit. In der laufenden Saison kam er für Aston Villa auf 51 Einsätze, erzielte zehn Treffer und bereitete acht weitere vor. Sein Marktwert ist durch diese Leistungen abgesichert. Für Galatasaray ist der Offensivmann zudem Teil eines größeren Plans, der eng mit Gabriel Sara verknüpft ist. Aston Villa zeigt starkes Interesse an Sara, weshalb die Türken Buendia als mögliche direkte Gegenfigur in die Verhandlungen einbauen wollen.

Die Gespräche befinden sich damit in einer spannenden Phase. Galatasaray will die Offensive mit einem technisch starken Regisseur aus dem Ausland verstärken und damit den fünften Meistertitel in Folge ins Visier nehmen.