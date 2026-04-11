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Liverpool tankt Selbstvertrauen vor PSG-Spiel

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Der FC Liverpool hat sich in der englischen Premier League weiter in Position gebracht und vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain neues Selbstvertrauen gesammelt. Beim 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham wirkte auch Florian Wirtz mit einer Vorlage entscheidend mit. Damit bleibt die Mannschaft von Arne Slot, der weiter unter Druck steht, auf Rang fünf und auf Kurs Richtung erneuter Königsklassen-Teilnahme.

Mohamed Salah vom FC Liverpool bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 2:0 im Premier-League-Spiel gegen Fulham im Anfield Stadium in Liverpool am 11. April 2026. Foto: Carl Recine / Getty Images Europe via Getty Images
Mohamed Salah vom FC Liverpool bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 2:0 im Premier-League-Spiel gegen Fulham im Anfield Stadium in Liverpool am 11. April 2026. Foto: Carl Recine / Getty Images Europe via Getty Images

Wirtz bereitet den Weg, Salah legt nach

Im Craven Cottage brachte Wirtz den erst 17 Jahre alten Rio Ngumoha in der 36. Minute in Szene, der Liverpool in Führung schoss. Nur vier Minuten später erhöhte Mohamed Salah noch vor der Pause auf 2:0. Der deutsche Nationalspieler absolvierte ein ansprechendes Spiel und wurde in der 68. Minute ausgewechselt.

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#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S N
>
32
21
6
5
61
24
37
69
2
Manchester City
Manchester City
S S S U U
>
30
18
7
5
60
28
32
61
3
Manchester United
Manchester United
S S N S U
>
31
15
10
6
56
43
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
U N N N S
>
31
16
6
9
42
37
5
54
5
FC Liverpool
FC Liverpool
S N U N S
>
32
15
7
10
52
42
10
52
Premier League 2025/2026 | Spieltag 32
| Anfield | 11.4.2026-18:30
FC Liverpool
N U S N N
2 : 0
1.81
xG
1.09
Endergebnis
Fulham
S S N U S
R. Ngumoha
36'
Mohamed Salah
40'
| Schiedsrichter: A. Taylor | Halbzeit: 2-0
Tore
Tor
R. Ngumoha (Assist: Florian Wirtz)
36'
Tor
Mohamed Salah (Assist: C. Gakpo)
40'
25
Giorgi Mamardashvili
26
Andrew Robertson
4
V. van Dijk
5
Ibrahima Konaté
30
J. Frimpong
17
C. Jones
8
D. Szoboszlai
73
R. Ngumoha
7
Florian Wirtz
11
Mohamed Salah
18
C. Gakpo
1
B. Leno
33
A. Robinson
3
Calvin Bassey
5
J. Andersen
21
Timothy Castagne
17
Alex Iwobi
16
Sander Berge
14
Oscar Bobb
24
J. King
8
Harry Wilson
9
Rodrigo Muniz
field field

Blick auf Anfield und das PSG-Rückspiel

Am Dienstag muss Liverpool gegen PSG ein 0:2 aus dem Hinspiel drehen. Slot setzt dabei auf die Heimstärke der Reds. „Ich muss auf die Geschichte dieses Klubs verweisen, welchen Unterschied Anfield auf eine Leistung haben kann. Wir sind noch immer im Rennen“, hatte der Niederländer nach der Niederlage in Paris betont.

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