Liverpool tankt Selbstvertrauen vor PSG-Spiel

Der FC Liverpool hat sich in der englischen Premier League weiter in Position gebracht und vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain neues Selbstvertrauen gesammelt. Beim 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham wirkte auch Florian Wirtz mit einer Vorlage entscheidend mit. Damit bleibt die Mannschaft von Arne Slot, der weiter unter Druck steht, auf Rang fünf und auf Kurs Richtung erneuter Königsklassen-Teilnahme.

Wirtz bereitet den Weg, Salah legt nach

Im Craven Cottage brachte Wirtz den erst 17 Jahre alten Rio Ngumoha in der 36. Minute in Szene, der Liverpool in Führung schoss. Nur vier Minuten später erhöhte Mohamed Salah noch vor der Pause auf 2:0. Der deutsche Nationalspieler absolvierte ein ansprechendes Spiel und wurde in der 68. Minute ausgewechselt.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal S S S S N > 32 21 6 5 61 24 37 69 2 Manchester City S S S U U > 30 18 7 5 60 28 32 61 3 Manchester United S S N S U > 31 15 10 6 56 43 13 55 4 Aston Villa U N N N S > 31 16 6 9 42 37 5 54 5 FC Liverpool S N U N S > 32 15 7 10 52 42 10 52

Premier League 2025/2026 | Spieltag 32 | Anfield | - 18:30 FC Liverpool N U S N N 2 : 0 1.81 xG 1.09 Endergebnis Fulham S S N U S R. Ngumoha 36' Mohamed Salah 40' Tore Tor R. Ngumoha Assist : Florian Wirtz) 36' Tor Mohamed Salah Assist : C. Gakpo) 40' 25 Giorgi Mamardashvili 26 Andrew Robertson 4 V. van Dijk 5 Ibrahima Konaté 30 J. Frimpong 17 C. Jones 8 D. Szoboszlai 73 R. Ngumoha 7 Florian Wirtz 11 Mohamed Salah 18 C. Gakpo 1 B. Leno 33 A. Robinson 3 Calvin Bassey 5 J. Andersen 21 Timothy Castagne 17 Alex Iwobi 16 Sander Berge 14 Oscar Bobb 24 J. King 8 Harry Wilson 9 Rodrigo Muniz

Blick auf Anfield und das PSG-Rückspiel

Am Dienstag muss Liverpool gegen PSG ein 0:2 aus dem Hinspiel drehen. Slot setzt dabei auf die Heimstärke der Reds. „Ich muss auf die Geschichte dieses Klubs verweisen, welchen Unterschied Anfield auf eine Leistung haben kann. Wir sind noch immer im Rennen“, hatte der Niederländer nach der Niederlage in Paris betont.