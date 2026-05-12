Ligue 1: PSG-Stürmer Dembélé erneut Spieler des Jahres

Ousmane Dembélé ist in der Ligue 1 erneut als Spieler des Jahres ausgezeichnet worden. Der 28 Jahre alte Weltfußballer des Jahres setzte sich damit zum zweiten Mal in Serie durch und gehörte nach der Ehrung am Montagabend weiter zu den prägenden Figuren von Paris Saint-Germain. Für den Ex-Dortmunder ist es eine besondere Bestätigung in einer Saison, in der PSG kurz vor dem Meistertitel steht und zugleich im Champions-League-Finale wartet.

Exklusive Serie für den PSG-Star

Mit der erneuten Wahl reiht sich Dembélé in einen äußerst exklusiven Kreis ein. Vor ihm waren nur fünf Profis in Frankreich zweimal nacheinander zum Spieler des Jahres gekürt worden, darunter Zlatan Ibrahimovic und Eden Hazard. Kylian Mbappé, heute bei Real Madrid, war vor Dembélé sogar fünfmal in Folge geehrt worden. Über seine persönliche Auszeichnung sagte der französische Nationalspieler: „Es ist eine individuelle Trophäe, aber alle individuellen Trophäen, die ich gewonnen habe, verdanke ich dieser Mannschaft.“

Der Angreifer, der 2025 von der FIFA und mit dem Ballon d’Or geehrt wurde, setzte sich trotz seiner bislang begrenzten Startelfeinsätze durch. Nur neunmal stand er in der Liga von Beginn an auf dem Platz, brachte es aber dennoch auf zehn Treffer und sechs Assists. Gegenüber seinen Vorjahreswerten von 21 Toren und acht Vorlagen blieb er zwar zurück, seine Bilanz reichte dennoch für die neuerliche Auszeichnung.

Doué und Sage ebenfalls geehrt

Auch aus dem PSG-Umfeld gab es weitere Auszeichnungen. Dembélés Teamkollege Désiré Doué, 20 Jahre alt, wurde als bester Nachwuchsspieler prämiert. Den Titel des Trainers des Jahres erhielt Pierre Sage, der RC Lens als ernsthaften Herausforderer von PSG etabliert hat.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

PSG vor Meisterschaft und Königsklassen-Finale

Paris Saint-Germain hat seinen 14. Meistertitel bereits fast sicher. Mit dem 1:0 gegen Brest am Sonntag machte der Klub den Titel praktisch perfekt und liegt zwei Spieltage vor dem Saisonende mit sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger RC Lens bei deutlich besserer Tordifferenz vorne. Die offizielle Entscheidung kann am Mittwoch im direkten Duell in Lens fallen.

Darüber hinaus spielt PSG am 30. Mai in Budapest gegen den FC Arsenal um den zweiten Triumph in der Champions League in Folge. Im Halbfinale hatte Paris den FC Bayern ausgeschaltet, wobei Dembélé im Hinspiel doppelt und im Rückspiel einmal traf.