Letzter Bundesliga-Spieltag vor der DFB Kadernominierung – Welche Spieler können sich noch in Szene setzen?

Vor der DFB WM Kadernominierung von Julian Nagelsmann wird der letzte Bundesliga-Spieltag von einer Frage überlagert, die die Fußball-Nation elektrisiert: Kommt Manuel Neuer für die WM noch einmal ins deutsche Tor zurück? Eigentlich hatte der Bundestrainer für seinen Auftritt im ZDF-Sportstudio ein entspanntes Gespräch über den WM-Kader und seine Ziele geplant. Doch die verschobene Bekanntgabe der 26 Namen für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auf den 21. Mai hat die Bühne für eine Debatte geöffnet, die am Samstagabend alles dominieren dürfte.

Neuer-Debatte statt lockerem Talk im ZDF

Julian Nagelsmann wollte vier Tage nach seiner Nominierung eigentlich ruhig über seine Pläne sprechen, doch nun erwartet die Fußball-Öffentlichkeit vor allem eine Antwort auf die Torwartfrage. Ob der 38-Jährige bei Moderator Jochen Breyer tatsächlich Klarheit über Manuel Neuer schafft, ist fraglich. Nach Informationen verschiedener Medienberichte soll Nagelsmann mit seinem Stab zumindest über den Weltmeister von 2014 beraten haben.

Hinzu kommt, dass Neuer inzwischen auf der Liste mit 55 möglichen WM-Kandidaten steht, die der DFB beim Weltverband FIFA einreichen musste. Das muss allerdings nicht zwingend ein Comeback bedeuten, denn diese Liste dient auch als Vorsichtsmaßnahme für Nachnominierungen im Verletzungsfall. Deshalb dürften dort auch deutlich mehr als die zuletzt kolportierten fünf Torhüter verzeichnet sein.

Nagelsmann hält sich bedeckt, Baumann gilt als Nummer eins

Endgültig aufdecken wird Nagelsmann seine Karten erst am Donnerstag bei der offiziellen Verkündung auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main, nach den Einzelgesprächen mit seinen Spielern. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass er sich dann womöglich heftigeren Nachfragen stellen muss als im Sportstudio. Denn zuletzt hatte der Bundestrainer keinen Zweifel daran gelassen, dass Oliver Baumann vom Hoffenheim seine Nummer eins für die WM ist.

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Über Neuer äußerte sich Nagelsmann deutlich zurückhaltend. Der inzwischen 40-Jährige sei „zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren“, sagte der Bundestrainer zuletzt. Damit ist die Personalie aber keineswegs vom Tisch, zumal die Gerüchteküche weiter brodelt.

Auch Youngster und Rückkehrer stehen im Fokus

Die Diskussion um Neuer drängt andere Fragen rund um den WM-Kader zunächst in den Hintergrund. Nagelsmann muss unter anderem entscheiden, ob er die Youngster Lennart Karl, 18, und Said El Mala, 19, beruft. Außerdem stellt sich die Frage, ob Felix Nmecha nach seiner längeren Verletzungspause wieder zur Verfügung steht. Und auch Fan-Liebling Niclas Füllkrug könnte noch einmal eine Rolle spielen.

Vor seinem mit Spannung erwarteten Abendtermin beobachtet Nagelsmann am Samstag zunächst die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart, um weitere WM-Kandidaten persönlich zu prüfen. In vielen anderen Stadien sitzen bereits seine Späher. Danach wollen Nagelsmann und seine Assistenten noch einmal intensiv beraten, und dabei geht es nicht nur um Manuel Neuer.