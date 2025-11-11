Letzte Mission WM 2026 – Ronaldo kündigt Abschied 2026 an

Cristiano Ronaldo kündigt letzte WM-Teilnahme an – Ziel: ein letztes großes Kapitel

Cristiano Ronaldo hat bestätigt, dass die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sein letzter WM-Auftritt sein wird. Der portugiesische Superstar, der im kommenden Turnierjahr 41 Jahre alt sein wird, erklärte per Videoschalte auf einem Forum in Saudi-Arabien, dass für ihn dann endgültig Schluss sei – zumindest mit Weltmeisterschaften. Bevor es soweit ist, muss sich Portugal allerdings noch qualifizieren. Ein Sieg gegen Irland würde die Teilnahme sichern.

Das letzte große Ziel: Der fehlende WM-Titel

Trotz seiner beispiellosen Karriere mit dem EM-Titel 2016, fünf Champions-League-Triumphen und Meisterschaften in Spanien, England und Italien fehlt Ronaldo noch ein WM-Pokal in seiner Sammlung. In Katar 2022 scheiterte er mit Portugal im Viertelfinale. Für das Turnier 2026 setzt er noch einmal alles auf eine Karte – es wäre seine sechste WM-Teilnahme. Kein Spieler der Geschichte hat bislang an mehr Endrunden teilgenommen. Der WM-Titel bleibt das letzte große Ziel des Portugiesen.

Portugal auf dem Weg nach Nordamerika

Die Qualifikation für die WM 2026 ist für Portugal in Reichweite. Mit einem weiteren Sieg – konkret gegen Irland – wäre die Teilnahme fix. Das Team von Trainer Roberto Martínez kann sich dabei weiterhin auf die Erfahrung Ronaldos verlassen. Trotz seines Alters ist er nach wie vor torgefährlich und präsent. In der Offensive spielt er eine zentrale Rolle – als Zielspieler, aber auch als Anführer.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Portugal S S S U > 4 3 1 0 11 4 7 10 2 Ungarn U N S U > 4 1 2 1 8 7 1 5 3 ▲ Irland U N N S > 4 1 1 2 4 5 -1 4 4 ▼ Armenien N S N N > 4 1 0 3 2 9 -7 3

Karriereausklang in Saudi-Arabien – Ronaldo bleibt Aushängeschild

Seit seinem Wechsel 2022 zu Al-Nassr ist Ronaldo das Gesicht der Saudi Pro League. Mit einem lukrativen Vertrag ausgestattet, dient er dort auch als Botschafter für den Fußball im Gastgeberland der WM 2034. Der Wechsel nach Saudi-Arabien war nicht nur sportlich, sondern vor allem strategisch motiviert. Ronaldo bleibt dort nicht nur ein Spieler, sondern auch eine Marke, die mit dem Fußballboom in der Region eng verbunden ist.

Abschied aus der Nationalmannschaft? Entscheidung vertagt

Ob die WM 2026 auch sein letzter Auftritt im Nationaltrikot sein wird, ließ Ronaldo offen. Klar ist nur: Das Karriereende rückt näher. „Wenn ich ‚bald‘ sage, meine ich ein oder zwei Jahre“, sagte er auf dem Forum in Saudi-Arabien. Noch will er sich nicht festlegen, aber die Richtung ist eindeutig: Die Laufbahn eines der größten Spieler des modernen Fußballs nähert sich dem Ende.