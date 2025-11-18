+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Leroy Sané zurück im DFB-Trikot: Nur ein Höhenflug oder endlich konstant?

von

Leroy Sané hat mit seinem Auftritt gegen die Slowakei ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:0-Erfolg der DFB-Elf zeigte der Offensivspieler eine seiner besten Leistungen im Nationaltrikot – und doch bleibt die Frage: Kann er dieses Niveau dauerhaft halten?

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Der deutsche Mittelfeldspieler Nr. 19 Leroy Sané feiert sein 3:0-Tor während des Fußballspiels der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Qualifikationsgruppe A, zwischen Deutschland und der Slowakei am 17. November 2025 in Leipzig, Ostdeutschland. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Der deutsche Mittelfeldspieler Nr. 19 Leroy Sané feiert sein 3:0-Tor während des Fußballspiels der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Qualifikationsgruppe A, zwischen Deutschland und der Slowakei am 17. November 2025 in Leipzig, Ostdeutschland. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Gala gegen die Slowakei als Fingerzeig

Zwei Tore, eine Vorlage und ein Auftritt, der selbst die Kritiker verstummen ließ – Leroy Sané nutzte die Chance, die ihm Julian Nagelsmann nach längerer Pause wieder bot. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei war Sané der auffälligste Akteur auf dem Platz. Kapitän Joshua Kimmich sprach von einem „überragenden Spiel“ und hob besonders Sanés Engagement im Gegenpressing hervor. Auch im Test gegen Luxemburg hatte Sané überzeugt. Die Botschaft: Er ist wieder da – und das mit Nachdruck.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Deutschland
N S S S S
6 : 0
Endergebnis
Slowakei
S S N S S
Nick Woltemade
18'
Serge Gnabry
29'
Leroy Sané
36'
Leroy Sané
41'
Ridle Baku
67'
Assan Ouedraogo
79'
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 4-0
Aufstellungen
Deutschland
1
T
Oliver Baumann
7
6
M
Joshua Kimmich
64'
7.9
4
D
Jonathan Tah
70'
7.3
15
D
Nico Schlotterbeck
64'
7.2
22
D
David Raum
72'
7.9
8
M
Leon Goretzka
7.6
5
M
Aleksandar Pavlović
46'
7
19
O
Leroy Sané
36'41'
9.2
20
O
Serge Gnabry
29'
8
17
O
Florian Wirtz
77'
9.2
11
O
Nick Woltemade
18'
8
Ersatzspieler
13
M
Felix Nmecha
46'
7
2
D
Malick Thiaw
64'70'
6.6
23
M
Ridle Baku
64'67'
7.3
18
D
Nathaniel Brown
72'
6.6
9
M
Assan Ouedraogo
77'79'
7.6
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
3
D
W. Anton
7
O
Jamie Leweling
16
M
Kevin Schade
10
O
Jonathan Burkardt
14
O
Karim Adeyemi
Coach
Julian Nagelsmann
Slowakei
1
T
M. Dúbravka
6.2
6
D
Norbert Gyömbér
46'
5.9
14
D
M. Skriniar
5.7
4
D
A. Obert
6
16
M
D. Hancko
6.2
21
M
Matúš Bero
24'
6.5
22
M
S. Lobotka
6.5
8
M
O. Duda
46'
6.5
20
O
Dávid Ďuriš
82'
6.2
15
O
D. Strelec
67'
6.3
7
O
L. Sauer
6.7
Ersatzspieler
19
M
Tomáš Rigo
24'
6.2
5
D
Ľ. Šatka
46'
6.5
18
O
I. Schranz
46'
6.9
11
O
Tomáš Bobček
67'
6.3
2
D
P. Pekarík
82'
12
T
M. Rodák
23
T
D. Takáč
3
D
D. Vavro
10
M
L. Bénes
13
M
P. Hrošovský
9
O
R. Boženík
17
O
L. Haraslin
Coach
F. Calzona
1
Oliver Baumann
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
5
Aleksandar Pavlović
8
Leon Goretzka
17
Florian Wirtz
20
Serge Gnabry
19
Leroy Sané
11
Nick Woltemade
1
M. Dúbravka
16
D. Hancko
4
A. Obert
14
M. Skriniar
6
Norbert Gyömbér
8
O. Duda
22
S. Lobotka
21
Matúš Bero
7
L. Sauer
15
D. Strelec
20
Dávid Ďuriš
field field
Tore
Tor
Nick Woltemade (Assist: Joshua Kimmich)
18'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Leon Goretzka)
29'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
36'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
41'
Tor
Ridle Baku (Assist: Serge Gnabry)
67'
Tor
Assan Ouedraogo (Assist: Leroy Sané)
79'

Kimmich mahnt: Das mentale Level muss stimmen

So euphorisch die Lobeshymnen auch klangen, Kimmich wusste sie einzuordnen. Der ehemalige Teamkollege bei Bayern München kennt die Schwankungen in Sanés Leistungen nur zu gut. Er lobte dessen physische Stärke, seine Laufleistung, seine Explosivität – aber auch die mentale Komponente sei entscheidend. „Wenn er mental bereit ist, dann hat man gemerkt, was möglich ist“, sagte Kimmich. Es sei an der Zeit, dass Sané zum Vorbild werde – konstant, verlässlich, führend.

Nagelsmann trifft den richtigen Ton

Der Bundestrainer hatte Sané nach der Nations-League-Pleite im Juni aus dem DFB-Kader gestrichen und vor dem aktuellen Lehrgang klare Worte gefunden. Die Ansage scheint gefruchtet zu haben. Sané präsentierte sich fokussiert, spielfreudig und effektiv. Dass er nach dem Spiel gut gelaunt mit einem Bier aus der Kabine kam, zeigt: Der Druck ist da – aber auch das Selbstvertrauen.

Konkurrenzdruck wächst: Der März wird entscheidend

Sanés Kaderplatz dürfte fürs Erste gesichert sein, doch der Blick geht weiter: Im März sollen Jamal Musiala und Kai Havertz ins Team zurückkehren, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug drängen nach ihren Verletzungen wieder auf Einsatzzeit. Sané muss liefern – erneut und verlässlich. Nur dann kann er sich dauerhaft in der DFB-Elf etablieren. Seine Gala gegen die Slowakei war ein Anfang, aber kein Freifahrtschein.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++