Leon Goretzka zur WM 2026: Nagelsmann-Aussagen für ihn kein „Freifahrtschein“

Leon Goretzka zur WM 2026: Die Aussagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann sind für den 31‑Jährigen kein „Freifahrtschein“, sondern vor allem „eine Motivation“. Nach seiner starken Leistung beim 4:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach betonte Goretzka, dass ihm die Worte des Trainers nicht automatisch Einsatzminuten sichern. Nagelsmann hatte im Gespräch mit dem kicker gesagt, Goretzka werde „trotz weniger Spielzeit bei Bayern“ gute Chancen haben, bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu spielen. Goretzka will das Vertrauen zurückzahlen und weiter um seinen Platz im Kader kämpfen.

Nagelsmanns Einschätzung und Goretzkas Reaktion

Julian Nagelsmann hatte in dem viel beachteten Interview mit dem kicker prognostiziert, dass Goretzka trotz reduzierter Spielzeit beim FC Bayern „gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM‑Quali“. Goretzka sagte bei Sky, die Worte hätten ihn nicht überrascht: „Ich weiß sehr genau, was Julian von mir erwartet“, erklärte er. Für ihn stellen Nagelsmanns Aussagen keinen Freibrief dar, sondern einen Ansporn, Leistung zu bringen und das erhaltene Vertrauen zurückzuzahlen.

Rolle in der WM‑Qualifikation

Goretzka spielte in der WM‑Qualifikation eine tragende Rolle: In sechs Partien kam er zum Einsatz und stand fünfmal in der Startelf. Diese Einsatzzeiten unterstreichen, warum Nagelsmann ihm eine ähnliche Rolle bei der WM in Aussicht stellte. Dennoch bleibt Spielzeit beim Verein ein entscheidender Faktor für die Diskussion um die Kaderplätze und die taktische Ausrichtung des Bundestrainers.

Beziehung zu Nagelsmann und Ausblick auf die Zukunft

Goretzka betont die „spezielle Verbindung“ zu Nagelsmann, die bereits seit dessen Zeit beim FC Bayern besteht und offenbar auch die Ausbootung für die EM 2024 überdauert hat: „Ich bin ein Stück weit stolz darauf, dass wir das zusammen ausgeräumt haben“, sagte der Mittelfeldspieler. Goretzka verlässt die Bayern im Sommer mit Ende seines Vertrags und ist offen für neue Optionen. Zuletzt galten Atlético Madrid und mehrere Top‑Klubs aus Italien als Interessenten; Goretzka ließ durchblicken, dass ihn eine Auslandserfahrung reizen würde und er „ganz entspannt“ die Entscheidungen auf sich zukommen lasse.