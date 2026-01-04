Lennart Karl zur Fußball WM 2026? Wie WM-tauglich ist der DFB-Shootingstar?

Lennart Karl ist der DFB-Shootingstar der Saison und könnte sich als WM-tauglich erweisen und sich in den WM Kader spielen. Der 17-jährige Bayern-Profi beeindruckt mit sechs Toren und zwei Vorlagen in nur 21 Einsätzen. Mit seinem kreativen Spielstil und der Unterstützung von Kapitän Joshua Kimmich wird die Frage laut, ob Karl bereits für die Nationalmannschaft bereit ist. Der Druck steigt, besonders mit Blick auf die kommenden WM-Testspiele im März.

Lennart Karls beeindruckende Bilanz

Lennart Karl hat in dieser Saison für Furore gesorgt und sich als fester Bestandteil der Bayern-Stammelf etabliert. Auf der Zehnerposition hat der Linksfuß in 21 Profi-Einsätzen bereits sechs Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Diese beeindruckende Bilanz sorgt nicht nur für Aufsehen in der Bundesliga, sondern auch in der Nationalmannschaft. Der DFB-Kapitän Joshua Kimmich betont, dass eine starke Leistung bei Bayern ein klares Zeichen für die Nominierung zur Nationalmannschaft ist.

Der Einfluss der Bayern-Blockbildung

Die Dominanz des FC Bayern München hat einen positiven Effekt auf die Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in der stabilen Leistung seiner ehemaligen Mannschaft eine wichtige Grundlage für den Erfolg der DFB-Elf. Die enge Zusammenarbeit und die Automatismen, die durch das Spiel bei Bayern entwickelt werden, könnten entscheidend sein, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Spieler wie Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka profitieren von dieser Erfahrung.

Die Konkurrenz im DFB-Kader

Die Frage bleibt, ob Karl sich gegen etablierte Spieler durchsetzen kann. In der Offensive konkurriert er mit Größen wie Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané, der erst kürzlich sein Comeback im DFB-Trikot gegeben hat. Kimmich ist überzeugt, dass Karl auch bei der Rückkehr von Musiala seine Spielzeit erhalten wird, da er sich die Einsätze durch seine Leistungen verdient hat. Ein kreatives Dreieck aus Wirtz, Musiala und Karl könnte für frischen Wind in der Offensive sorgen.

Beratung durch erfahrene Größen

Besonders bemerkenswert ist, dass Karl vom ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack beraten wird. Dies unterstreicht das Potenzial, das in ihm steckt. Am 22. Februar, seinem 18. Geburtstag, wird Karl zudem seinen Vertrag bei Bayern in einen vollwertigen Profivertrag umwandeln – ein weiterer Schritt in seiner vielversprechenden Karriere.

Die kommenden Monate könnten entscheidend für Lennart Karl sein. Mit dem Blick auf die WM-Testspiele im März wird sich zeigen, ob der DFB-Shootingstar bereits bereit für die große Bühne ist.

