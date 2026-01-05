Lennart Karl sieht Real Madrid als seinen „Traumverein“ – eines Tages

Lennart Karl, der Shootingstar des FC Bayern München, plant offenbar nicht, seine Karriere langfristig in der bayerischen Landeshauptstadt zu verbringen. Der talentierte 17-Jährige träumt davon, eines Tages für Real Madrid zu spielen, während er seinen aktuellen Vertrag bis Juni 2028 bei den Münchnern ausübt. Trotz seiner jungen Jahre hat er in dieser Saison bereits für Aufsehen gesorgt.

Karl äußert sich zu seinen Zukunftsplänen

Im Rahmen eines Besuchs beim „FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980“ sprach der Offensivspieler offen über seine Ambitionen. „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen“, erklärte Karl. Dennoch ließ er keinen Zweifel daran, dass Real Madrid sein Traumverein ist: „Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“ Diese ehrlichen Worte zeigen, dass der junge Spieler bereits an seine Zukunft denkt und die großen Möglichkeiten, die ihm offenstehen.

Vertrag und Leistungen bei Bayern

Lennart Karls Arbeitspapier mit dem Rekordmeister läuft bis Ende Juni 2028. Seit seinem Wechsel von Viktoria Aschaffenburg zur FCB-Jugend im Juli 2022 hat sich der Stürmer schnell einen Namen gemacht. In 13 Bundesligaspielen erzielte er bislang drei Tore und konnte auch in der Champions League dreimal netzen. Diese beeindruckenden Statistiken machen ihn zu einem der vielversprechendsten Talente im deutschen Fußball.

WM-Chancen und Nationalmannschaft

Zusätzlich zu seinen Leistungen auf Vereinsniveau wird Karl als potenzieller Kandidat für die kommende Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko gehandelt. Trotz seiner bisherigen Erfolge hat er jedoch noch keinen Einsatz für die Nationalmannschaft erhalten. Die kommenden Monate könnten entscheidend für seine internationale Karriere sein, da er die Möglichkeit hat, sich für einen Platz im Kader zu empfehlen.