Lennart Karl macht Druck auf Nagelsmann – Bayern-Juwel sorgt für neue Fakten in der WM 2026-Debatte

Mit einem weiteren Galaauftritt in der Champions League liefert Lennart Karl nicht nur Tore, sondern auch Argumente. Der 17-Jährige vom FC Bayern München schreibt erneut Geschichte – und bringt Bundestrainer Julian Nagelsmann unter Zugzwang. Die Kicker-User wünschen sich Karl auf jeden Fall im DFB Kader für die WM 2026.

Karl brilliert erneut – und sammelt Trophäen wie andere Panini-Sticker

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Sporting Lissabon in der Champions League war für die meisten Bayern-Profis längst Feierabend. Nicht so für Lennart Karl. Der Offensiv-Youngster blieb als Letzter im Innenraum zurück – um sich die Auszeichnung zum „Man of the Match“ abzuholen. Schon fast routiniert posierte er mit der Trophäe für das Pflicht-Selfie am Spielfeldrand. Kein Wunder: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison erhielt Karl diese Ehrung. Auch beim DFB-Pokal-Achtelfinale in Berlin und seinem Königsklassen-Debüt gegen Brügge war er herausragender Akteur.

Teamkollegen wie Jonathan Tah nehmen es mit Humor – fragen sich aber, wo Karl all die Pokale unterbringen will. Kein Luxusproblem, sondern Ausdruck konstant starker Leistungen. Gegen Lissabon wurde Karl erneut mit der Note 1 bewertet, erzielte das zwischenzeitliche 2:1 (69.) und war an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Ein weiteres Tor wurde ihm wegen Abseits aberkannt. Beim Abpfiff: Standing Ovations.

Champions-League-Rekord mit 17 – „King Karl“ schreibt Geschichte

Mit seinem Treffer gegen Sporting ist Karl jetzt der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen hat – mit gerade einmal 17 Jahren und 290 Tagen. „Mit 17 in der Champions League zu spielen, ist etwas Besonderes. Ich bin stolz auf mich und die Mannschaft“, so Karl nach dem Spiel.

Der Youngster zeigte sich auch technisch weiterentwickelt – sein schwächerer rechter Fuß? Inzwischen nicht mehr so schwach. Cheftrainer Vincent Kompany lobte Karls Variabilität vor dem Tor: „Egal ob Kopfball, links, rechts – er hat dieses Gefühl für Tore, das man nicht trainieren kann.“

Auch Sportvorstand Max Eberl sieht in Karl einen zentralen Baustein für die Zukunft: „Er hat dieses Besondere.“ Nach 20 Pflichtspielen, fünf Toren und vier Startelfeinsätzen in den letzten fünf Spielen ist klar: Der Junge ist längst mehr als ein Hoffnungsträger.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Nationalmannschaft? Kimmich macht klare Ansage

Die starken Leistungen Karls bleiben auch außerhalb Münchens nicht unbemerkt. Nachdem er in der U21 auf Anhieb drei Tore erzielte, wird er nun als Kandidat für die A-Nationalmannschaft gehandelt. Doch der Spieler selbst bleibt auf dem Boden. Eine Nachricht von Nagelsmann? „Das glaube ich noch nicht.“

Max Eberl sieht die Entwicklung ebenfalls gelassen, verweist aber auf die Fakten: „Er bringt Leistung, er trifft – das sind seine Argumente.“

Ein deutliches Statement kommt hingegen von Joshua Kimmich. Der DFB-Kapitän sagte klipp und klar: „Ein Stammspieler bei Bayern München, vor allem jetzt, so wie wir gerade spielen, gehört dann auch in die Nationalmannschaft.“ Eine Aussage, die das Thema Nationalelf für Karl neu befeuern dürfte.

WM-Nominierung: Nur noch Formsache?

Bei anhaltender Form dürfte Julian Nagelsmann bald keine andere Wahl mehr haben. Karl liefert auf höchstem Niveau – regelmäßig. Eine WM-Teilnahme wäre keine Sensation mehr, sondern fast schon Pflicht. Seine Entwicklung schreitet so rasant voran, dass sich viele Fans und Experten längst fragen: Wie lange lässt sich Karl noch ignorieren?