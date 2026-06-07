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Leipziger Ouédraogo in den deutschen WM Kader nachnominiert – Nagelsmann rief im Marbella-Urlaub an

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Ouédraogo rückt für Karl nach

Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo aus dem Leipziger Kader für den deutschen WM-Aufgebot nachnominiert. Der 20 Jahre alte Offensivspieler springt für das Bayern-Juwel Karl ein, das sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat.

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Der deutsche Mittelfeldspieler #09 Assan Ouedraogo (rechts) jubelt nach seinem sechsten Tor für seine Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Der deutsche Mittelfeldspieler #09 Assan Ouedraogo (rechts) jubelt nach seinem sechsten Tor für seine Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

Für manche kam die Entscheidung überraschend, denn statt des vielseitigen Leipzigers hatten viele eher Uzi-Star Saïd El Mala vom 1. FC Köln auf dem Zettel. Doch der Bundestrainer setzte nach BILD-Informationen auf andere Qualitäten.

Der Anruf erreichte ihn im Marbella-Urlaub

Ouédraogo hielt sich im Urlaub in Marbella auf, als Nagelsmann ihn direkt anrief und über die Nachnominierung informierte. Der Leipziger, dessen Name „Udraogo“ ausgesprochen wird, soll daraufhin sehr überrascht, zugleich aber auch riesig glücklich gewesen sein.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Nachricht, denn erst in der vergangenen Woche war Ouédraogo mit Leipzig noch auf PR-Tour in Südafrika unterwegs gewesen. Nun geht es für ihn plötzlich in Richtung WM-Camp.

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Bundesliga 2025/2026
RB Leipzig
19
13
6
954′
4 (0)
3
6.9
DFB Pokal 2025/2026
RB Leipzig
1
0
1
5′
U21 EM 2027 Qualifikation
Deutschland U21
2
1
1
135′
1 (0)
Gesamt:
22
14
8
1094′
0
0
0
5 (0)
3
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
22
-
Per Game
In Startaufstellung
14
0.6
Per Game
Minuten
1094
49.7
Per Game
Tore
5
0.2
Per Game
Assists
3
0.1
Per Game

Warum Nagelsmann auf den Leipziger setzt

Für Ouédraogo spricht vor allem seine Flexibilität. Der U17-Weltmeister von 2023 kann offensiv auf beiden Flügeln ebenso eingesetzt werden wie im Zentrum. Zuletzt kam er in Leipzig als Achter zum Einsatz und arbeitete sich nach mehreren Verletzungen, darunter eine Sehnenverletzung im linken Knie, im Saisonendspurt stark zurück.

Nagelsmann gilt ohnehin als großer Fan des Leipziger Profis. Im November hatte Ouédraogo beim 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sein Länderspieldebüt gefeiert und direkt als Joker getroffen.

Auch intern hinterließ der Nationalspieler damals einen sehr guten Eindruck. Beim DFB überzeugte er mit Bodenständigkeit, Teamgeist und einer schnellen Integration in die Gruppe.

Starke Worte vom Bundestrainer, große Reise nach North Carolina

Im Nominierungsvideo findet Nagelsmann deutliche Worte für den Leipziger: „Du hast dich immer zurückgekämpft, du bist ein unfassbar außergewöhnlich guter Spieler. Du hast die Fähigkeit, Bälle zu gewinnen, die Balleroberung selbst zu nutzen und mit Tempodribblings im gegnerischen Sechzehner für Torgefahr zu sorgen. Ich habe dich als super freundlichen Spieler kennengelernt, der sehr schnell, sehr gut angekommen ist.“

Im BILD-Interview hatte Ouédraogo selbst zuletzt gesagt: „Eine Nominierung wäre natürlich ein Traum und würde mich sehr stolz machen. Und ich würde natürlich jede Rolle akzeptieren, mich im Training oder auch bei Kurzeinsätzen voll reinhauen.“

Jetzt ist sein Koffer in Marbella gepackt. Nach BILD-Informationen reist Ouédraogo noch heute direkt ins WM-Camp nach Winston-Salem in North Carolina und trifft dort sogar vor dem Team ein, das morgen aus Chicago anreist. Dann beginnt für ihn das gemeinsame WM-Abenteuer.

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