Leipzig: Ouédraogo fällt bis Ende März aus

Nationalspieler Assan Ouédraogo wird RB Leipzig voraussichtlich bis Ende März fehlen. Eine Sehnenverletzung im linken Knie, die er beim 2:0 gegen den SC Freiburg am 14. Januar erlitt, erfordert eine konservative Behandlung. Der talentierte 19-Jährige, der erst im vergangenen November für die deutsche Nationalmannschaft debütierte, hat bereits eine lange Verletzungsgeschichte. Sein Ausfall stellt eine große Herausforderung für den Tabellenfünften dar.

Verletzung und Diagnose

Die Blessur, die Ouédraogo während des Spiels gegen den SC Freiburg erlitt, wurde als Sehnenverletzung im linken Knie diagnostiziert. Nach eingehenden Untersuchungen wurde entschieden, die Verletzung konservativ zu behandeln. Dies bedeutet, dass der Spieler vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann und seine Rückkehr auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Auswirkungen auf die Mannschaft

Der Ausfall von Ouédraogo trifft RB Leipzig hart. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer kommentierte die Situation und bezeichnete die Verletzung als „Schock“ für das Team. „Assan hat sich in den letzten Wochen wieder ins Team gekämpft und seine Entwicklung war sehr positiv“, so Schäfer. Der Verlust eines so vielversprechenden Talents könnte die Ambitionen der Leipziger in der Bundesliga beeinträchtigen.

Rückblick auf die Verletzungsgeschichte

Für Ouédraogo ist dies nicht die erste längere Verletzungspause. Bereits zum Ende des Vorjahres fiel er aufgrund einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen aus. Diese Rückschläge könnten sich negativ auf seine weitere Karriere und die Chancen auf eine Teilnahme an der bevorstehenden WM auswirken.

Die Hoffnung auf Rückkehr

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Hoffnung, dass Ouédraogo bald wieder fit ist. Seine Rückkehr wird von Fans und Teamkollegen sehnsüchtig erwartet, da er sich in der kurzen Zeit seit seinem Debüt in der Nationalmannschaft als wertvoller Spieler etabliert hat. Der Fokus liegt nun auf einer erfolgreichen Rehabilitation, um ihn schnellstmöglich wieder zurück auf das Spielfeld zu bringen.