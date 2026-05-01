Lego bringt zur WM 2026 Fußballstars als Bausatz: Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo & Vinícius

Zur WM 2026 setzt LEGO auf die ganz großen Namen des Weltfußballs und macht Cristiano Ronaldo zur Sammelfigur. Das Set 43016 mit dem Portugiesen ist ab sofort vorbestellbar, offiziell in den Handel kommt es am 1. Mai 2026. Parallel dazu kündigt der Hersteller weitere Fußball-Sets mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior an. Auch den Lego WM Pokal gibt es bereits. Einen deutschen Nationalspieler als Lego-Bausatz gibt es leider nicht!

Das steckt im Ronaldo-Set 43016

Bei dem neuen CR7-Modell handelt es sich nicht um ein kleines Schaustück, sondern um eine vollwertige Figur aus 854 Teilen. Empfohlen ist das Set ab 12 Jahren. Wer es aufgebaut hat, kann Ronaldo in zwei typischen Varianten präsentieren, entweder in der legendären „Siuuu“-Siegerpose oder in einer Fallrückzieher-Szene, die zu seinen bekanntesten Aktionen zählt.

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Zum Lieferumfang gehören ein großer CR7-Hintergrund, eine bedruckte Unterschriftsplakette, ein Trikot mit der Rückennummer 7, ein neu entwickeltes Gesichts-Mold sowie ein neu bedruckter Fußball. Die fertige Figur misst 26,2 × 38,2 × 9,4 cm und ist damit klar als Hingucker fürs Regal gedacht. Eine digitale Bauanleitung steht in der LEGO Builder App kostenlos zur Verfügung, inklusive 3D-Ansicht. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

Ronaldo und die WM 2026

Mit 41 Jahren führt Cristiano Ronaldo Portugal als Kapitän in die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Es wird seine sechste WM-Teilnahme und damit ein historischer Rekord. Zwar hat der Angreifer dieses Turnier als seinen endgültigen WM-Abschied angekündigt, doch seine Lust auf den Fußball ist weiterhin ungebrochen.

Passend zur globalen WM-Euphorie kurz vor dem Turnierbeginn rückt LEGO den Rekordtorjäger als zeitlose Sportikone in den Mittelpunkt. Ronaldo steht in einem der stärksten portugiesischen Aufgebote der Geschichte erneut im Fokus, und das neue Set soll genau diesen besonderen Moment seiner Laufbahn festhalten.

Rekorde eines Ausnahmespielers und die komplette LEGO-Kollektion

Das Set würdigt einen Profi, der die Statistiken des Fußballs neu geprägt hat. Ronaldo hält mit mehr als 130 Treffern den Weltrekord für die meisten Länderspieltore, hat für Portugal über 200 Partien bestritten und kommt in der Champions League auf mehr als 140 Tore, ebenfalls ein unerreichter Bestwert. Dazu stehen fünf Champions-League-Titel zu Buche, einer mit Manchester United und vier mit Real Madrid, außerdem fünf Ballon d’Or aus den Jahren 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017. Ronaldo war zudem der erste Spieler mit Toren bei fünf Weltmeisterschaften von 2006 bis 2022, WM 2026 wäre seine sechste. Bei Europameisterschaften ist er mit 14 Treffern in sechs Turnieren der Rekordschütze. Seine Bestmarke in einer Champions-League-Saison liegt bei 17 Toren in der Spielzeit 2013/14.

Wer die gesamte Reihe sammeln will, bekommt zum 1. Mai 2026 neben dem großen Ronaldo-Modell vier kleinere Diorama-Sets für jeweils 29,99 Euro. Alle zeigen Weltklasse-Spieler in Torschuss-Szenen und kommen mit einem individuell gestalteten Buchstaben-Sockel. Dazu zählen LEGO 43015 Lionel Messi Soccer Legend als großes Sammlerset in derselben Bauart wie Ronaldo, LEGO 43011 Lionel Messi Fußball-Highlights mit 500 Teilen, LEGO 43012 Cristiano Ronaldo Fußball-Highlights mit 490 Teilen, LEGO 43013 Kylian Mbappé Fußball-Highlights mit 490 Teilen und LEGO 43027 Vinícius Júnior Fußball-Highlights mit 510 Teilen. Einen deutschen Spieler sucht man in dieser Kollektion vergeblich, LEGO konzentriert sich auf die vier weltweit bekanntesten Namen. Unter der Überschrift LEGO enthüllt FIFA World Cup 2026 Editionen wird die Reihe ebenfalls angekündigt.

Wer das Set zum Start sicher haben möchte, sollte frühzeitig vorbestellen, da beliebte Sport-Sets bei LEGO oft schnell ausverkauft sind. Das 43016er ist das größte und aufwendigste Modell der neuen Fußball-Serie und richtet sich klar an Sammler und Ronaldo-Anhänger.

Fragen zum LEGO Cristiano Ronaldo Set

Das LEGO Cristiano Ronaldo Set 43016 erscheint am 1. Mai 2026 und kostet 79,99 Euro. Neben der großen Version gibt es auch ein kleineres Diorama-Set 43012 für 29,99 Euro. Die figurine Sammler-Variante besteht aus 854 Teilen und lässt sich sowohl in der „Siuuu“-Siegerpose als auch als Fallrückzieher darstellen. Ein deutscher Spieler ist in der aktuellen Auswahl nicht vertreten, stattdessen umfasst die Kollektion Ronaldo, Messi, Mbappé und Vinícius Júnior. Das Set ist klar als Deko- und Sammlerstück gedacht, mit CR7-Hintergrund, Unterschriftsplakette und Trikot mit der Nummer 7. Die fertige Größe beträgt 26,2 × 38,2 × 9,4 cm.