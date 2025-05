Lamine Yamal bleibt Barça treu: Vertrag bis 2031 für das Supertalent

Der FC Barcelona hat Nägel mit Köpfen gemacht und sein größtes Versprechen für die Zukunft langfristig gebunden: Lamine Yamal, der erst 17-jährige Offensivspieler und frischgebackene Europameister, unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2031. Damit sichert sich Barça eines der spannendsten Talente des Weltfußballs für die kommenden Jahre.

Langfristige Planung: Barça bindet den Rohdiamanten

Yamals ursprünglicher Vertrag lief noch bis 2026, doch der spanische Topklub ließ keine Zweifel an seiner Wertschätzung aufkommen. Medienberichten zufolge soll Yamal künftig zu den Topverdienern im Kader zählen – ein klares Signal an die Konkurrenz und ein Vertrauensbeweis in das junge Ausnahmetalent. Ab Juli darf Yamal auch offiziell längerfristige Verträge unterschreiben – dann wird er 18 Jahre alt.

Bereits 2023 unterschrieb der Linksfuß seinen ersten Profivertrag mit Barcelona. Damals war der Deal aufgrund seines Alters auf maximal drei Jahre begrenzt. Mit dem neuen Vertrag ist nun der Weg frei für eine Ära mit Yamal im Barça-Dress.

Aufstieg aus La Masia: Von der Jugend bis zur ersten Elf

Lamine Yamal ist ein echtes Eigengewächs. Schon mit fünf Jahren spielte er für die Nachwuchsteams der Katalanen, durchlief sämtliche Stationen von La Masia und kämpfte sich schließlich in den Profikader. Inzwischen hat er 106 Pflichtspiele für Barça absolviert, dabei 25 Tore erzielt und 34 weitere vorbereitet – beeindruckende Werte für einen Spieler seines Alters.

Seine Leistungen blieben auch international nicht unbemerkt. Für Spanien hat er mittlerweile 19 Länderspiele bestritten und sich als feste Größe etabliert.

Europameister mit 17: Yamals Sommermärchen 2024

Der Sommer 2024 war der vorläufige Höhepunkt seiner jungen Karriere. Bei der Europameisterschaft in Deutschland war Yamal Stammspieler im Team von Spanien und trug maßgeblich zum Titelgewinn bei. Im Halbfinale gegen Frankreich erzielte er den wichtigen Ausgleichstreffer beim 2:1-Sieg – ein Tor, das in Erinnerung bleiben wird.

Mit seiner Kreativität, Technik und Reife auf dem Platz hat Yamal bereits gezeigt, dass er weit über sein Alter hinaus Einfluss nehmen kann. Der neue Vertrag ist daher nicht nur eine Formsache, sondern auch ein strategischer Schachzug der Katalanen.