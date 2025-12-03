Lahm warnt vor DFB-Chaos: „So kann man Spieler verbrennen“

Philipp Lahm kritisiert fehlende Konstanz beim DFB – und warnt vor Folgen

Philipp Lahm schlägt Alarm: Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän sieht die deutsche Fußball-Elf auf einem gefährlichen Kurs. Im Interview mit der Sport Bild bemängelt der Weltmeister von 2014 das fehlende personelle Gerüst im Team von Julian Nagelsmann. Zu viele Wechsel, zu wenig Eingespieltheit – das sei ein Risiko für die Entwicklung einer schlagkräftigen Mannschaft. Dabei richtet Lahm auch einen klaren Appell an den Bundestrainer.

Zu viel Wechsel, zu wenig Stabilität

Lahms Hauptkritikpunkt: Die mangelnde Kontinuität im Kader der Nationalmannschaft. „Zuletzt war es für mich einfach zu viel Hin und Her“, erklärt der 42-Jährige. Weder sei erkennbar, wer den Kern der Mannschaft bildet, noch wer auf dem Platz wirklich zueinander passe. Besonders für die etablierten Spieler sei diese Unruhe eine Belastung – sie würden so nicht die nötige Sicherheit entwickeln können.

Sané als Symbol für Unklarheit

Lahm nennt konkret Leroy Sané als Beispiel für inkonsequente Entscheidungen. Der Offensivspieler sei erst außen vor gewesen, dann zweimal in Folge in der Startelf – ein Vorgehen, das laut Lahm gefährlich sei. „So kann man Spieler verbrennen“, warnt er. Der Ex-Kapitän fordert deshalb weniger Rotation: Eine Stammelf müsse sich finden und über Spiele hinweg gemeinsam entwickeln.

Verletzungspech zwingt Nagelsmann zur Improvisation

Julian Nagelsmann steht allerdings nicht ohne Grund vor einem Puzzle. In der schwierigen Phase der WM-Qualifikation musste er auf mehrere Stammkräfte verzichten: Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz und Antonio Rüdiger fielen teils wochenlang aus. Diese Ausfälle zwangen den Bundestrainer immer wieder zu Umstellungen – die gewünschte Konstanz war so kaum möglich.

Lahm sieht WM-Chance – mit klarer Bedingung

Trotz aller Kritik traut Philipp Lahm der DFB-Elf bei der XXL-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada den großen Wurf zu. Der Gewinn des fünften Weltmeistertitels sei realistisch – wenn man rechtzeitig Kontinuität finde. „Nur mit Automatismen entwickelt man Exzellenz“, so Lahm. Ob Nagelsmann dieses System bis dahin aufbauen kann, dürfte sich auch beim Blick auf die Vorrundenauslosung zeigen – die findet am Freitag um 18:00 Uhr (MEZ) in Washington statt.