Länderspielpause März 2026 – Wann sind die nächsten DFB Länderspiele? + DFB Auswärtstrikot + DFB Kadernominierung

Nagelsmann nominiert DFB-Kader für März-Länderspiele

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die nächste Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele im März offiziell vorgestellt. Am Donnerstag, 19. März, präsentierte der Bundestrainer sein Aufgebot auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt. Auch soll das kommende DFB Auswärtstrikot vorgestellt werden.

Heute gibt es dann ab 13 Uhr die erste DFB-Pressekonferenz in der Länderspielpause.

Mit der Nominierung beginnt die heiße Phase der Vorbereitung im WM-Jahr. Kurz darauf stehen zwei Testspiele auf dem Programm – zunächst gegen die Switzerland national football team in Basel und wenige Tage später gegen die Ghana national football team in Stuttgart. Neben dem sportlichen Ausblick plant der Deutsche Fußball-Bund außerdem die Präsentation des neuen Auswärtstrikots für 2026.

Termin der Kader-Bekanntgabe am DFB-Campus

Der Bundestrainer stellt sein Aufgebot am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr vor. Die Pressekonferenz findet am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt und markiert das erste große Kader-Update im WM-Jahr.

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Für Spieler, Vereine und Medien gilt dieser Termin als wichtiger Orientierungspunkt. Mit der Bekanntgabe beginnt offiziell die Vorbereitung auf die kommenden Testspiele und damit auch der interne Konkurrenzkampf um mögliche Plätze im WM-Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Fahrplan der Nationalmannschaft vor den Testspielen

Nach der Nominierung startet wenige Tage später der Lehrgang der Nationalmannschaft. Die Spieler reisen am Montag, 23. März, ins Teamquartier an. Am folgenden Tag steht um 11 Uhr das erste Training an, bei dem Medien für 15 Minuten Zugang erhalten. Anschließend folgt eine Pressekonferenz.

Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Am Mittwoch trainiert die Mannschaft erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Abschlusstraining findet am Donnerstagvormittag statt, bevor das Team nach Basel reist. Dort trifft die DFB-Elf am 27. März um 20:45 Uhr auf die Schweiz. Nach dem Spiel stehen die üblichen Medienformate mit Pressekonferenz und Mixed Zone auf dem Programm.

Direkt danach geht es weiter nach Stuttgart. Dort absolviert die Mannschaft ein weiteres Stadiontraining, ehe am 30. März um 20:45 Uhr das zweite Testspiel gegen Ghana angepfiffen wird.

Neues DFB-Auswärtstrikot soll vorgestellt werden

Neben der sportlichen Personalentscheidung plant der DFB auch einen Marketing-Moment. Bei der Kader-Bekanntgabe soll erstmals das neue DFB-Auswärtstrikot für 2026 präsentiert werden.

Die Nationalmannschaft wird laut Planung bereits bei beiden März-Länderspielen im neuen Trikot auflaufen. Der Lehrgang findet traditionell in enger Abstimmung mit Ausrüster Adidas im fränkischen Herzogenaurach statt, wo Trainings und Medienformate vorbereitet werden.

Deniz Undav hofft auf Rückkehr ins Aufgebot

Eine Personalie sorgt bereits vor der Nominierung für Diskussionen: Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart könnte nach starken Leistungen wieder in den Kader rücken.

Nach dem jüngsten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig reagierte Undav auf Fragen zu einer möglichen Nominierung mit einem Lächeln. „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht“, sagte der Angreifer und blieb demonstrativ gelassen.

Auch innerhalb der Stuttgarter Mannschaft scheint man mit einer Berufung zu rechnen. VfB-Kapitän Atakan Karazor machte deutlich, dass er kaum noch Zweifel an einer Nominierung hat. Ob Undav tatsächlich im Aufgebot steht, wird sich spätestens am Donnerstag zeigen.