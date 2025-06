Länderspiele: WM-Gastgeber USA und Kanada mit herben Rückschlägen vor dem Gold Cup

Ein Jahr vor der Heim-WM 2026 läuft es für die USA und Kanada alles andere als rund. In den letzten Testspielen vor dem Start des CONCACAF Gold Cup kassierten beide Nationen schmerzhafte Niederlagen. Nur Mexiko konnte einen knappen Erfolg verbuchen.

USA unterliegen der Schweiz deutlich

Für die US-amerikanische Nationalmannschaft endete der letzte Test vor dem Gold Cup mit einer herben 0:4-Pleite gegen die Schweiz. In Nashville zeigten die Gäste von Beginn an, wer Herr im Haus ist. Bereits in der Anfangsphase sorgte Dan Ndoye (13.) für die Führung, Michel Aebischer (23.) und Breel Embolo (33.) legten nach. Nur wenige Minuten später erhöhte der Freiburger Johan Manzambi (36.) auf 4:0. Der BVB-Torhüter Gregor Kobel zeigte dabei eine souveräne Leistung im Schweizer Tor.

Auch der Kölner Damian Downs, der in der 75. Minute sein Debüt im US-Trikot gab, konnte die deutliche Niederlage nicht verhindern. Trainer Mauricio Pochettino nahm die Verantwortung auf sich: „Ich wollte bestimmten Spielern Minuten geben, aber wir waren nie im Spiel.“ Verteidiger Walker Zimmerman zeigte sich zwar enttäuscht, betonte aber: „Wir wissen, dass es nicht gut genug war. Jetzt müssen wir umso härter arbeiten, damit so etwas nicht wieder passiert.“

Kanada scheitert im Elfmeterschießen

Auch Kanada erwischte kurz vor dem Gold Cup keinen guten Tag. Gegen die Elfenbeinküste unterlag das Team von Ex-Leipzig-Coach Jesse Marsch nach einem 4:5 im Elfmeterschießen. Die Partie blieb über weite Strecken ausgeglichen, doch vom Punkt zeigte sich der Afrika-Cup-Sieger letztlich nervenstärker. Für Kanada bleibt somit ebenfalls nur die Hoffnung, beim Turnier den Schalter umzulegen.

Mexiko feiert knappen Erfolg gegen die Türkei

Einzig Mexiko konnte in der Generalprobe vor dem Gold Cup einen Sieg feiern. Gegen die Türkei reichte ein Treffer von Orbelín Pineda kurz vor der Halbzeit (45.) zum 1:0-Erfolg. Damit geht die „El Tri“ mit einem positiven Gefühl in die anstehende Kontinentalmeisterschaft.

Gold Cup als letzte Standortbestimmung vor der Heim-WM

Der Gold Cup, der vom 14. Juni bis 6. Juli parallel zur Klub-WM in den USA stattfindet, wird für die drei WM-Gastgeber zur letzten großen Standortbestimmung vor dem Mega-Turnier 2026, das erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wird. Für die USA steht bereits am Montag die Partie gegen Trinidad und Tobago auf dem Programm. Kanada trifft am Mittwoch auf Honduras, Mexiko eröffnet das Turnier am Sonntag gegen die Dominikanische Republik.