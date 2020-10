Länderspiele heute Deutschland gegen Türkei am 07.Oktober 2020

Heute Abend kommt es in Köln zum dritten Länderspiel der DFB A-Nationalmannschaft im Jahr 2020. Gegner vor nur 300 Fußballfans wird die türkische Nationalmannschaft sein. Das Spiel gilt als Testspiel vor den weiteren Pflichtspielen in der Nations League 2020 gegen die Ukraine und die Schweiz am nächsten Samstag und Dienstag. Dabei darf man heute auf die 2.Garde an Nationalspielern blicken können, zahlreiche Leistungsträger werden fehlen. Wir sagen dir alles zum heutigen Länderspiel gegen die Türkei.

Türkische Fans im Parc des Princes in Paris am 12.Juni 2016 beim EM-Vorrundenspiel Türkei gegen Kroatien. / AFP PHOTO / BULENT KILIC

Aufstellung – Ein Testspiel eben – mehr nicht!

Die Aussagekraft heute Abend wird nicht allzu gross sein. Der Bundestrainer Löw gab in der gestrigen DFB-Pressekonferenz schon fast seine Startelf bekannt. Lediglich eine Trainingseinheit vor dem Spiel heute Abend konnte absolviert werden.

So wird Deutschland heute Abend spielen (Update 19.45 Uhr):

12 Bernd Leno – 2 Robin Koch, 3 Benjamin Henrichs, 6 Florian Neuhaus, 7 Julian Draxler (K), 10 Julian Brandt, 11 Luca Waldschmidt, 14 Nico Schulz, 16 Antonio Rüdiger, 21 Kai Havertz, 23 Emre Can.

Demnach wird Julian Draxler als Kapitän auflaufen, Kai Havertz wird vorne spielen, ebenso sein ehemaliger Vereinskollege Julian Brandt. Emre Can, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter werden ebenso die Bayern-Riege ersetzen. Bernd Leno wird das Tor hüten. Gegen die Türkei will der Bundestrainer auch den Neulingen Florian Neuhaus, Jonas Hoffmann und Mahmoud Dahoud zu ihren Länderspiel-Premieren verhelfen. Es geht darum Erkenntnisse zu sammeln um die 1.Startelf zu erweitern und Spieler zu ersetzen.

Alle Spieler seien in einem guten Rhytmus – auch wenn drei Länderspiele in sieben Tagen eine erneut starke Belastung ist.

Wer wird nicht dabei sein? Antonio Rüdiger wir verspätet anreisen, Timo Werner leidet noch an einer Grippe. Die Spieler von Bayern München und RB Leipzig sind erst Dienstag Abend angereist, Toni Kroos muss noch abwarten, ob er Samstag und Dienstag spielen kann.

Was ist von der Türkei zu erwarten?

Der EM-Teilnehmer Türkei ist nie zu unterschätzen, spielen doch einige Spieler in internationalen Spitzenclubs wie Merih Demiral von Juventus, Hakan Calhanoglu vom AC Mailand, aber auch Ozan Kabak von Schalke 04 oder Caglar Söyüncü von Leicester City.

Die Türkei spielt in der Nations League nur in der Liga B in der Gruppe B gegen Russland, Ungarn und Serbien, bei den ersten beiden Spielen gab es nur ein Unentschieden gegen Serbien und eine Niederlage gegen Ungarn.

In der Bilanz gegen die Türkei stehen grüne Vorzeichen für Deutschland: Bei 20 Spielen gab es 14 deutsche Siege, drei Niederlagen und drei Remis.

Fast ohne Fans geht es gegen die Türkei

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in Köln findet das heutige Länderspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion nur mit 300 statt mit 9.200 Zuschauern stattfinden. Ursprünglich hatte der DFB die restlichen Karten in einer Aktion verschenkt. Doch diese Karten verlieren nun ihre Gültigkeit.

Das Länderspiel Deutschland gegen die Türkei im TV – Wer überträgt das Spiel?

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: „Wir waren nach der Zulassung von Zuschauerinnen und Zuschauern durch die UEFA voller Hoffnung auf Fans bei unseren Länderspielen in Köln. Denn sie haben uns in den vergangenen Monaten sehr gefehlt. Sehr gerne hätten wir bereits gegen die Türkei 9200 Freikarten an diejenigen verteilt, die während dieser Pandemie auf so Vieles verzichten müssen und in einer schweren Zeit für Andere da sind.

RTL zeigt das Testspiel heute Abend ab 20:15 Uhr. Dabei wird Florian König das Spiel ankündigen, zusammen mit dem Weltmeister Lukas Podolski. Poldi spielte in der Türkei für Antalyaspor und kennt die türkische Mentalität, zudem kommt er aus Köln. Eine perfekte Zusammensetzung.