Länderspiele gegen Finnland – Sepp Herbergers Lieblingsgegner – 1.Spiel schon 1921 !

Deutschland trifft heute zum 24. Mal auf Finnland. Beim ersten Duell dieser beiden Nationalteams gab ausgerechnet ein späterer Bundestrainer und Weltmeistercoach sein Debüt: Sepp Herberger lief am 18. September 1921 in Helsinki erstmals für das DFB-Team auf und erzielte dabei gleich das erste deutsche Tor gegen Finnland überhaupt.

Herbergers Einstand in Helsinki

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger schildert diese Reise als prägendes Kapitel in seiner Laufbahn. Herbergers erste große Auslandsfahrt führte ihn auf einem 3.000-Tonnen-Dampfer, der SS Ariadne, von Bremerhaven nach Helsinki. Er fühlte sich, wie er später erinnerte, auf „einem Märchenschiff“ und dachte noch lange an die außergewöhnliche Verpflegung an Bord zurück. Im Fachblatt Fußball wurde die üppige Auswahl so beschrieben: „Sardinen, Sardellen, Schweizer- und Holländischer Käse, Schinken, Wurst, Braten, vielerlei Brot – kurzum alles, was auch der größte Feinschmecker sich nur ausdenken kann“. Herberger zeigte sich davon beeindruckt und sagte: „Mein Gott, bei uns war doch vieles noch gar nicht wieder zu haben, alles war doch knapp.“

Auch sportlich verlief der Nachmittag für ihn nach Maß. Vor 6.000 Zuschauern in Helsinki traf Herberger bereits nach fünf Minuten zum 1:0 und legte in der 75. Minute noch ein weiteres Tor nach. Am Ende stand ein 3:3, doch für den Debütanten war es ein voller Erfolg. Später hielt er fest: „Ich hatte einen großen und durchschlagenden Einstand.“ Auf der Rückfahrt lobte ihn DFB-Vizepräsident Felix Linnemann und bescheinigte ihm, er habe „einen großen Eindruck“ hinterlassen. Als Linnemann ihm anschließend auch noch eine Ausbildung zum Sportlehrer an der damals neu gegründeten Berliner Hochschule für Leibesübungen in Aussicht stellte, „hing sein Himmel voller Geigen“.

Nochmals gegen Finnland als Bundestrainer

43 Jahre und einen WM-Titel später stand Herberger erneut in Helsinki auf der Gegenseite, diesmal als Bundestrainer im 162. und letzten Länderspiel seiner Karriere. Am 7. Juni 1964 gewann Deutschland dort wieder mit 4:1. Insgesamt begegnete Herberger Finnland als Verantwortlicher des Nationalteams viermal, und viermal verließen seine Mannschaften den Platz als Sieger.