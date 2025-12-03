DFB Länderspiele 2026: Nationalmannschaft bestreitet WM-Generalprobe gegen die USA

Deutschland testet gegen die USA – WM-Generalprobe im Soldier Field

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren letzten Test vor der XXL-Weltmeisterschaft 2026 terminiert: Am 6. Juni trifft das Team von Julian Nagelsmann in Chicago auf Co-Gastgeber USA. Die Partie markiert den Abschluss der unmittelbaren Turniervorbereitung, bevor das DFB-Team sein WM-Quartier bezieht.

Letzter Härtetest vor dem Ernstfall

Nur wenige Tage nach dem Heimspiel gegen Finnland (31. Mai in Mainz) reist die DFB-Elf über den Atlantik. Im Soldier Field in Chicago – Heimstätte von MLS-Klub Chicago Fire – wartet um 20.30 Uhr deutscher Zeit (13.30 Uhr Ortszeit) das Team der USA. Zwar ist das Stadion mit 61.500 Plätzen kein offizieller WM-Spielort, doch als Bühne für eine Generalprobe ist es dennoch geeignet. Der Vergleich soll Julian Nagelsmann wichtige Erkenntnisse liefern, bevor der vierfache Weltmeister sein Base Camp für das Turnier (11. Juni bis 19. Juli) bezieht.

Das sind die Länderspiele 2026

Datum 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) Ende März 2026 🇨🇭 Schweiz Schweiz 30. Mär 26 🇨🇮 Elfenbeinküste Deutschland 30. Mai 26 🇫🇮 Finnland Deutschland 06.Juni 2026 🇺🇸 USA Chicago USA

Alte Bekannte – Nagelsmann kennt die USA

Schon bei seinem Debüt im Oktober 2023 traf Nagelsmann auf die USA – damals gab’s in East Hartford einen 3:1-Erfolg. Insgesamt spricht die Bilanz aus deutscher Sicht für Optimismus: Acht Siege, vier Niederlagen, kein Unentschieden in bisher zwölf Duellen. Die Amerikaner, als Gastgeber unter besonderem Druck, dürften ein ernstzunehmender Prüfstein sein – gerade weil sie ebenfalls mitten in der Vorbereitung stecken.

WM-Auslosung gibt die Richtung vor

Bevor die USA-Reise beginnt, steht am Freitag noch die WM-Auslosung in Washington auf dem Plan. Erst danach will sich der DFB auf ein endgültiges Quartier festlegen. Mit 48 Teilnehmern wird das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada so groß wie nie zuvor – eine logistische Herausforderung auch für das deutsche Team.

Testlauf mit Blick auf den März

Der erste Länderspielblock des WM-Jahres steigt im März. Am 30. März empfängt Deutschland in Stuttgart den amtierenden Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste. Ein zweiter Gegner soll zeitnah nach der Auslosung bekanntgegeben werden. Der Juni-Test gegen die USA wird damit nicht nur zum letzten, sondern wohl auch zum wichtigsten Gradmesser vor dem Turnierstart.