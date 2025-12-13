+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Länderspiele 2026: Testet die Deutsche Nationalmannschaft gegen Algerien?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor der Herausforderung, einen Ersatzgegner für das geplante Testspiel gegen die Elfenbeinküste zu finden, der aufgrund der Auslosung der WM-Gruppen nicht mehr zur Verfügung steht. Ein vielversprechender Kandidat ist Algerien, mit dem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits in fortgeschrittenen Gesprächen ist. Das Testspiel soll am 30. März 2026 in Stuttgart stattfinden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann am 17. November 2025 in Leipzig gegen die Slowakei im letzten Wm-Quali-Spiel. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
Ersatzgegner Algerien in Sicht?

Ursprünglich war die Elfenbeinküste als Testspielgegner für die deutsche Nationalmannschaft vorgesehen. Der amtierende Afrika-Champion kann aufgrund seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft jedoch nicht antreten. Laut Berichten der algerischen La Gazette du Fennec befindet sich der DFB in intensiven Verhandlungen mit dem algerischen Fußballverband FAF. Diese Gespräche könnten dazu führen, dass Algerien das Testspiel am 30. März übernimmt.

Trainingslager in der Nähe von Stuttgart

Algerien, das in der WM-Gruppe J auf Argentinien, Jordanien und Österreich trifft, hat sein Trainingslager im März in der Schweiz oder Italien geplant. Beide Orte sind von Stuttgart aus gut zu erreichen, was für die Austragung des Testspiels von Vorteil wäre. Der DFB hat bislang noch keine offizielle Bestätigung für den Ersatzgegner veröffentlicht.

WM-Vorbereitung: Weitere Testspiele in Sicht

Die deutsche Nationalmannschaft hat außerdem bereits einen weiteren Testspielgegner gefunden. Am 31. Mai 2026 spielt die DFB-Elf gegen Finnland in Mainz. Zwei Tage später startet die Mannschaft von Frankfurt am Main aus Richtung USA, wo die Generalprobe für die Weltmeisterschaft am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber stattfinden wird.

