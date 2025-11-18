Länderspiele 2026 & DFB Spielplan * WM-Quali geglückt * Diese Gegner drohen dem DFB-Team nicht

DFB-Elf mit Kantersieg zur WM – Lostopf 1 fast sicher

Mit einem überzeugenden 6:0 gegen die Slowakei hat sich die deutsche Nationalmannschaft nicht nur das WM-Ticket gesichert, sondern auch beste Chancen auf eine günstige Auslosung bei der Endrunde 2026 geschaffen. Der deutliche Erfolg stärkt die Position der DFB-Elf in der FIFA-Weltrangliste und sorgt für eine entspannte Ausgangslage vor der Gruppenziehung. Hier die Länderspiele 2026.

Klarer Sieg bringt Vorteile für Auslosung

Das letzte Qualifikationsspiel gegen die Slowakei war mehr als nur Formsache – es war ein Statement. Die deutsche Mannschaft dominierte von Beginn an und ließ dem Weltranglisten-46. keine Chance. Durch den Erfolg rückt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der FIFA-Weltrangliste auf Platz neun vor und verdrängt Italien. Das hat direkte Auswirkungen auf die Setzliste für die WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington D.C.

Mit dem Sprung in die Top Neun wird Deutschland voraussichtlich in Lostopf eins gesetzt – zusammen mit Topnationen wie Frankreich, England oder Titelverteidiger Argentinien sowie den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada. Damit bleibt der DFB-Auswahl in der Gruppenphase ein Duell mit diesen Schwergewichten erspart.

Der Fahrplan des DFB-Teams 2025/2026

Datum Ereignis Ort Bemerkung 5. Dezember 2025 WM-Gruppenauslosung Washington D.C., USA DFB-Elf voraussichtlich in Lostopf 1 März 2026 (tbd) Testspiel gegen Schweiz (noch nicht offiziell bestätigt) Basel, Schweiz (vermutlich) Gegner für zweiten März-Test noch offen 30. März 2026 Testspiel gegen Elfenbeinküste Stuttgart, Deutschland Nur wenn kein Gruppenduell bei der WM 31. Mai 2026 Testspiel gegen Finnland Mainz, Deutschland Letztes Heimspiel vor der Abreise Juni 2026 (tbd) Testspiel gegen USA (vermutlich) USA Kurz vor WM-Start, Ort und Datum noch offen Juni 2026 (tbd) WM-Endrundenstart USA, Kanada, Mexiko Deutschland startet in Vorrunde – Gegner nach Auslosung

Keine Reisestrapazen in der Vorrunde

Besonders die mögliche Vermeidung eines Spiels gegen Mexiko dürfte das Trainerteam erleichtern. In Mexiko könnten nicht nur das hohe spielerische Niveau, sondern auch die klimatischen Bedingungen zum Faktor werden. Nagelsmann und sein Team können so mit mehr Planungssicherheit und weniger logistischen Herausforderungen in die Vorrunde starten.

Direkt nach der Auslosung wird die DFB-Delegation in den USA bleiben, um die finalen Entscheidungen zur Quartierswahl zu treffen. Der organisatorische Fahrplan bis zum Turnier steht weitgehend.

Testspielprogramm bis zur WM steht

Auch sportlich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Im März wartet ein Testländerspiel gegen die Schweiz, vermutlich in Basel. Bereits bestätigt ist das Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste am 30. März in Stuttgart – allerdings unter dem Vorbehalt, dass beide Nationen nicht in derselben WM-Gruppe landen.

Kurz vor dem Turnier folgen zwei weitere Länderspiele: Am 31. Mai testet die DFB-Elf in Mainz gegen Finnland. Für Anfang Juni ist ein letztes Spiel auf US-Boden geplant – voraussichtlich gegen die USA. Diese Partien sollen als Feinschliff für die Endrunde dienen und das Team optimal auf die Bedingungen vor Ort einstimmen.