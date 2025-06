Länderspielabsage? Schweres Unwetter in München: Was bedeutet das für Deutschland – Portugal? Update 2

Blitz, Donner, Hagel – das Wetterrisiko zum Anstoßzeitpunkt des Halbfinals der UEFA Nations League in München ist hoch. Meteorologen warnen für den heutigen Abend (Mittwoch, 4. Juni 2025) ab etwa 21:00 Uhr vor heftigen Unwettern, die sich mit dem Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Portugal decken könnten. Die Gefahr: Hagel, Starkregen, Gewitter – teils mit Tornadopotenzial. Schon 2016 gab es beim Spiel Deutschland gegen die Slowakei in München ein schweres Unwetter – das Spiel wurde unterbrochen. Doch was passiert, wenn sich diese Vorhersagen bewahrheiten?

Update: Anstoß soll nun 10 Minuten später sein, also um 21:10 Uhr

Hagelschauer in München: Torhüter unterbrechen Aufwärmen Deutschlands Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und sein portugiesischer Kollege haben das Aufwärmen vor dem Halbfinale der Nations League witterungsbedingt unterbrochen. Gegen 20.10 Uhr, 50 Minuten vor dem geplanten Anpfiff, setzte über die Münchner Arena ein kurzer, aber intensiver Hagelschauer ein.Die Keeper reagierten prompt und verließen das Feld, um sich in Sicherheit zu bringen. Auch Zuschauer mussten sich ins Trockene vor den dicken Hagelkörnern retten. Einige Freunde und Familien der Spieler, die nah am Spielfeldrand sitzen, wurden hingegen teilweise nass. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte am ZDF-Mikrofon, er „gehe davon aus, dass es ein bisschen später losgeht“.

Welche Möglichkeiten gibt es bei Unwettern im Fußball?

Die UEFA unterscheidet bei extremen Wetterlagen grundsätzlich zwischen folgenden Szenarien:

Spielabsage (vor Anpfiff) Spielunterbrechung (nach Anpfiff) Spielabbruch (nach Unterbrechung)

1. Wann wird ein Spiel abgesagt?

Eine Absage ist nur vor Spielbeginn möglich. Zuständig dafür ist der Veranstalter, in diesem Fall die UEFA, gemeinsam mit dem gastgebenden Verband (DFB) sowie den Offiziellen beider Mannschaften.

Gründe für eine Absage:

Unbespielbarkeit des Platzes durch Matsch, stehendes Wasser oder Schnee

Akute Gefährdungslage (z. B. Sturmwarnung oder infrastrukturelle Schäden)

Anreiseprobleme für Mannschaften oder Offizielle

2. Wann wird ein Spiel unterbrochen?

Sobald die Partie läuft, liegt die Verantwortung allein beim Schiedsrichter. Dieser darf das Spiel jederzeit unterbrechen, wenn die Bedingungen auf dem Spielfeld oder im Stadion nicht mehr sicher sind.

Mögliche Unterbrechungsgründe:

Blitzeinschläge oder nahes Gewitter

Heftige Windböen, Starkregen, Hagelschlag

Sichtbehinderungen durch Wetter oder Flutlichtausfall

Gefährdung durch Fanverhalten oder andere äußere Einflüsse

3. Wann wird ein Spiel abgebrochen?

Nach einer Unterbrechung wartet der Schiedsrichter in der Regel 30 Minuten ab. In dieser Zeit kann entschieden werden:

Wiederanpfiff , wenn sich das Wetter beruhigt

, wenn sich das Wetter beruhigt Abbruch, falls keine Besserung absehbar ist

Ein Spielabbruch erfolgt ausschließlich bei:

anhaltender Unbespielbarkeit

Gefahr für Leib und Leben

gravierenden Sicherheitsbedenken

Sicherheit hat Vorrang

Nach UEFA-Regularien steht die Sicherheit aller Beteiligten – Spieler, Zuschauer, Trainerteams und Personal – an erster Stelle. Bei einem akuten Risiko wird kein Spiel angepfiffen oder weitergeführt. Dazu zählt neben extremen Unwettern auch die Lage im Hinblick auf etwaige Terrorwarnungen oder technische Ausfälle im Stadion.

Fazit: Entscheidung kurz vor oder während des Spiels möglich

Ob die Partie Deutschland – Portugal heute Abend wie geplant angepfiffen oder unterbrochen wird, hängt maßgeblich von der aktuellen Wetterlage in München ab. Die UEFA sowie der Schiedsrichter haben alle nötigen Befugnisse, um im Ernstfall schnell zu reagieren.