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Länderspiel vor der WM 2026: Gewitter stoppt Saudi-Arabiens Testspiel

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Das Testspiel Saudi-Arabiens gegen Puerto Rico ist wegen extremer Witterung für fast zwei Stunden unterbrochen worden. In der 21. Minute musste die Partie im Q2 Stadium in Austin/Texas gestoppt werden, nachdem ein Gewitter über dem Stadion aufgezogen war. Auch die Zuschauer wurden per Durchsage aufgefordert, Schutz zu suchen.

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Saudi-Arabiens Außenverteidiger Saud Abdulhamid behauptet im Testländerspiel gegen Puerto Rico den Ball und zieht ihn am Gegenspieler vorbei. Die Partie fand am 5. Juni 2026 im Q2 Stadium von Austin, Texas, statt. Daniel Jefferson / Getty Images
Saudi-Arabiens Außenverteidiger Saud Abdulhamid behauptet im Testländerspiel gegen Puerto Rico den Ball und zieht ihn am Gegenspieler vorbei. Die Partie fand am 5. Juni 2026 im Q2 Stadium von Austin, Texas, statt. Daniel Jefferson / Getty Images

Gewitter zwingt Teams in die Kabinen

Der saudi-arabische Fußballverband teilte die Unterbrechung zudem über Instagram mit. Dort hieß es: „Das Spiel wurde aufgrund von Wetterwarnungen vorübergehend unterbrochen. Der Schiedsrichter fordert die Spieler beider Nationalmannschaften auf, sich in die Kabinen zu begeben.“ Erst nach der langen Pause konnte die Begegnung fortgesetzt werden.

Länderspiele 2026
| 6.6.2026-1:00
Puerto Rico
N U N S N
0 : 3
Endergebnis
Saudi Arabien
S N S S N
S. Mandash
45'+1'
Abdullah Al-Hamddan
50'
Salem Al-Dawsari
88'
| Halbzeit: 0-1
Tore
45'
+1
Tor
S. Mandash
50'
Tor
Abdullah Al-Hamddan
88'
Tor
Salem Al-Dawsari (Assist: Ayman Ahmed)

Wetterrisiko auch bei der WM ein Thema

Die Weltmeisterschaft findet während der Hochphase der Gewittersaison an mehreren Austragungsorten statt, darunter auch im texanischen Houston. Im Houston Stadium werden sieben Partien ausgetragen, darunter das Auftaktspiel der deutschen Auswahl am kommenden Sonntag gegen Curacao. Das Stadion verfügt über ein verschließbares Dach, das die Auswirkungen des Wetters abmildern kann.

Für den Turnierbetrieb gelten klare Sicherheitsregeln. Wird im Umkreis von acht Meilen um ein WM-Stadion ein Blitzeinschlag registriert, muss die Partie unterbrochen werden. Danach läuft ein verpflichtender Countdown von 30 Minuten an. Kommt es in diesem Radius erneut zu einem Blitz, wird die Uhr wieder auf 30 Minuten zurückgesetzt.

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Schon bei der Klub-WM mit langen Pausen

Ähnliche Verzögerungen hatte es in den USA bereits bei der Klub-WM im Vorjahr gegeben. Auch dort kam es wegen mehrerer Blitzeinschläge zu langen Unterbrechungen. Danach wurde das Spiel fortgesetzt, Saudi-Arabien setzte sich schließlich mit 3:0 durch.

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