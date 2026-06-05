Länderspiel USA gegen Deutschland: Nagelsmann mit der WM-Startelf?

Julian Nagelsmann stellt die deutsche Nationalmannschaft in Chicago auf WM-Modus um. Gegen Gastgeber USA soll die Generalprobe vor der WM 2026 Endrunde zu einem echten Härtetest werden, bei dem die DFB-Auswahl möglichst schon die Anfangsformation für den Turnierstart formt. Am Samstagabend deutscher Zeit geht es um 20:30 Uhr los (RTL live), dann ist in Chicag0 13:30 Uhr mittags. Bei ca. 25 Grads C und Gewitter kann sich die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal auf Kunstrasen testen. Wird der Bundestrainer Nagelsmann seine 1.Elf zeigen?

Vor dem Duell am Samstag um 20.30 Uhr MESZ im ausverkauften Soldier Field mit mehr als 60.000 Zuschauern spricht der Bundestrainer von einem Spiel, in dem es darum gehe, „die Emotionen aufzusaugen und im Turnier anzukommen“. Die Zeit für Experimente sei vorbei, stattdessen soll die Mannschaft den Ernstfall simulieren.

Neuer weiter fraglich, Havertz bekommt die Rolle im Zentrum

Ein möglicher Ausfall von Manuel Neuer bremst die Planungen allerdings erneut. Der 40 Jahre alte Rückkehrer befindet sich drei Wochen nach seiner Wadenverletzung laut DFB weiter „im Belastungsaufbau“, der Ablauf verlaufe „nach Plan“. Ob Neuer gegen die USA schon wieder im Tor steht, ist damit offen.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 24 M. Freese 13 Tim Ream 22 M. McKenzie 16 Alexander Freeman T. Adams 8 Weston McKennie 2 Sergiño Dest 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 12 M. Robinson 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 7 Kai Havertz

Unabhängig davon will der viermalige Weltmeister seine Siegesserie ausbauen und die Automatismen weiter schärfen. Kai Havertz erklärte, man gehe die Partie an wie ein WM-Spiel und wolle Selbstvertrauen sammeln. Nagelsmann hat ihm bereits einen Einsatz im Sturmzentrum zugesagt, erstmals seit November 2024 soll Havertz gemeinsam mit Florian Wirtz und Jamal Musiala als gefürchteter Dreizack auflaufen. Der treffsichere Deniz Undav, der beim überzeugenden 4:0 gegen Finnland noch zweimal getroffen hatte, dürfte deshalb weichen müssen.

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„Wir müssen“, sagte Havertz, „als Mannschaft funktionieren. Einer spielt mehr, einer weniger. Aber jeder muss da sein, wenn er gebraucht wird“, und ergänzte: „Es wird kein Drama geben.“ Die DFB-Auswahl hat zuletzt acht Spiele in Serie gewonnen, auch wenn dabei kein Gegner aus der Weltspitze dabei war.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27 Jahre/14 Länderspiele) – Freeman/FC Villarreal (21/16), McKenzie/FC Toulouse (27/28), Ream/Charlotte FC (38/81) – Dest/PSV Eindhoven (25/38), McKennie/Juventus Turin (27/65), Adams/AFC Bournemouth (27/53), Robinson/FC Fulham (28/52) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/29), Pulisic/AC Mailand (27/85) – Balogun/AS Monaco (24/26). – Trainer: Pochettino

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/12) – Kimmich/Bayern München (31/109), Tah/Bayern München (30/46), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/26), Raum/RB Leipzig (28/36) – Pavlovic/Bayern München (22/10), Nmecha/Borussia Dortmund (25/7) – Karl/Bayern München (18/3), Musiala/Bayern München (23/41), Wirtz/FC Liverpool (23/40) – Havertz/FC Arsenal (26/57) – Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Piero Maza (Chile)

USA als Gradmesser für den Auftakt in Houston

Die Amerikaner, angeführt vom früheren Dortmunder Christian Pulisic, gelten für Havertz und Nagelsmann als passender Prüfstein. „Die USA“ seien eine „top Mannschaft“, sagte Havertz. „Es wird eine gute Probe für das erste Gruppenspiel, so werden wir es angehen. Wir wollen uns an die Atmosphäre, den Platz und die Umstände gewöhnen.“ Nagelsmann erwartet „ein sehr emotionales Spiel“. Zugleich betonte er, dass der Co-Gastgeber der WM keinen der drei deutschen Gruppengegner Curacao, Elfenbeinküste oder Ecuador „widerspiegeln“ werde.

Der Blick richtet sich deshalb vor allem auf die eigene Formation. Oliver Baumann dürfte erneut das Tor hüten, davor ist die Viererkette mit Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum in Turnierform vorgesehen. Im defensiven Mittelfeld haben derzeit Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha die besseren Karten. Offensiv stellt sich wohl nur noch die Frage, ob Nagelsmann erneut auf Lennart Karl oder auf Leroy Sané setzt, den der Bundestrainer wegen seiner „unfassbare[n] Dynamik“ lobte.

Ein erfolgreiches Abschneiden bei der WM wird aus Sicht der DFB-Auswahl vor allem eine Frage des Kollektivs sein und weniger der Einzelkönner. „Es gibt Nationen, die von den Namen vielleicht noch einen Tick besser aufgestellt sind als wir. Aber ich glaube nicht, dass am Ende die Namen zählen, wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen“, sagte Tah. Und weiter: „Wir haben eine Mannschaft, die, wenn sie in den Flow kommt, wenn sie ein Momentum bekommt, alles erreichen kann.“

Auch die USA wollen unter Maurizio Pochettino in einen Flow kommen. Die größten Hoffnungen ruhen auf Pulisic. „Wir verlassen uns in vielen Dingen auf ihn“, sagte der frühere Schalker Weston McKennie. „Wenn wir ihn brauchen, wird er da sein.“ Beim 3:2-Sieg gegen Senegal erzielte Pulisic seinen ersten Treffer im Nationaltrikot seit November 2024, insgesamt präsentierten sich die Vereinigten Staaten zuletzt in ansteigender Form, genau passend für Nagelsmanns Simulation des WM-Ernstfalls.