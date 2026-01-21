Länderspiel Tickets 2026: Ticketinfo zum Ghana-Spiel in Stuttgart am 30. März

Fans aufgepasst: Am 30. März trifft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ghana. Der Ticketverkauf für das 2.Deutschland Länderspiel 2026 beginnt am 3. Februar um 10 Uhr. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können bereits ab dem 29. Januar Tickets erwerben, darunter auch die begehrten 15-Euro-Tickets im Fanblock. Sichern Sie sich Ihre Plätze und seien Sie live dabei!

Ticketverkauf startet bald

Das erste Heim-Länderspiel im WM-Jahr 2024 findet in der MHP Arena in Stuttgart statt. Der öffentliche Ticketverkauf beginnt am Dienstag, dem 3. Februar, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Für die Fans, die sich rechtzeitig vorbereiten möchten, ist es wichtig, die Verkaufsdaten im Blick zu behalten und sich gegebenenfalls im Vorfeld über die Ticketarten zu informieren.

Exklusive Vorverkaufsphase für Fan-Club-Mitglieder

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben die Möglichkeit, bereits ab dem 29. Januar um 10 Uhr Tickets zu erwerben. In dieser Phase sind die limitierten 15-Euro-Tickets im Fanblock (Cannstatter Kurve) ausschließlich für Mitglieder des Fan Clubs reserviert. Dabei dürfen Mitglieder nur für sich selbst und bis zu drei weitere Mitglieder Tickets bestellen. Der Zugang zu diesen ermäßigten Tickets ist begehrt, weshalb das Prinzip „first come, first served“ gilt.

Familienfreundliche Ticketoptionen

Der DFB bietet zum Länderspiel in Stuttgart erneut einen Familienblock an, der sich in den Blöcken 81 und 82 befindet. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind dort Tickets für nur 10 Euro erhältlich, jedoch nur in Verbindung mit einem Normalpreis-Ticket. Ein Altersnachweis ist beim Zugang erforderlich, und im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot, um ein angenehmes Umfeld für alle Besucher zu gewährleisten.

Mitfahrportal für Fans

Für Fans, die zu dem Länderspiel anreisen möchten, bietet der Deutsche Fußball-Bund ein kostenloses Mitfahrportal auf fanfahrt.dfb.de an. Dies ermöglicht es den Anhängern, bequem und kostengünstig zu reisen und sich mit anderen Fans zu vernetzen. Für weitere Informationen rund um das Ticketing stehen die Ticketing-FAQ auf der DFB-Website zur Verfügung.

