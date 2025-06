Länderspiel RTL live heute * Wann kommt das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich im Free-TV?

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart auf Frankreich – ein Prestigeduell im kleinen Finale der UEFA Nations League. Neben Wiedergutmachung für das verlorene Halbfinale geht es für die DFB-Elf um einen letzten Gradmesser vor dem Start der WM-Qualifikation im September. Übertragen wird das Spiel live bei RTL und DAZN ab 14:30 Uhr.

TV-Übertragung mit bekannten Gesichtern

RTL beginnt seine Übertragung aus der MHP-Arena um 14:30 Uhr mit Florian König als Moderator und Lothar Matthäus als Experten. Marco Hagemann kommentiert. Bei DAZN läuft die Vorberichterstattung sogar schon ab 14:15 Uhr mit Tobi Wahnschaffe, Sebastian Kneißl und Kommentator Uli Hebel. Das Spiel beginnt um 15:00 Uhr.

Letzter Stresstest vor der WM-Qualifikation

Das Spiel um Platz 3 mag sportlich nicht denselben Stellenwert wie ein Finale haben, doch für die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist es alles andere als bedeutungslos. Gegen den Top-Gegner Frankreich, aktuell auf Rang 2 der FIFA-Weltrangliste, fordert der Bundestrainer eine „Top-Leistung“. Ein Sieg sei weniger wichtig als die Art und Weise des Auftritts – ein deutliches Zeichen, dass nach dem Halbfinal-Aus gegen Portugal noch Luft nach oben besteht. Auch Rudi Völler betont: „Die Spieler wissen, dass wir eine Schippe drauflegen müssen.“

Besondere Regeln: Kein Verlängerung, direkt Elfmeterschießen

Für Spannung ist gesorgt: Bei Gleichstand nach 90 Minuten geht es direkt ins Elfmeterschießen. Die UEFA hat bestätigt, dass es im Spiel um Platz 3 keine Verlängerung gibt. Dieses Format gilt ausschließlich für dieses „kleine Finale“. Im Nations-League-Endspiel zwischen Spanien und Portugal später am Abend (21 Uhr) ist eine klassische Verlängerung vorgesehen.

Deutschland leicht favorisiert – Frankreich mit besserer Bilanz

Deutschland geht mit Heimvorteil und etwas besseren Quoten ins Spiel, dennoch sprechen einige Fakten für Frankreich: Die Équipe Tricolore führt in der FIFA-Rangliste, hat den höheren Gesamtmarktwert und eine stärkere Länderspielbilanz. Dennoch will die DFB-Elf vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen – auch in Hinblick auf die bevorstehende WM-Qualifikation.

Blick voraus: Start der WM-Quali im September

Nach dem Spiel gegen Frankreich wird es für die deutsche Nationalmannschaft erst im September wieder ernst. Dann startet die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 mit einem Auswärtsspiel in Bratislava gegen die Slowakei (4. September), gefolgt vom Heimspiel gegen Nordirland in Köln (7. September).