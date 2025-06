Länderspiel Pressestimmen – Fußball heute Ergebnis: Deutschland verliert 0:2 gegen Frankreich

Niclas Füllkrug: „Ich hatte das Gefühl, dass wir eine extreme Galligkeit und sehr viel Energie an den Tag gelegt haben. In der ersten Halbzeit haben wir einen wahnsinnigen Flow entwickelt, leider wollte der Ball nichts ins Tor gehen. Es war trotzdem ein ordentlicher Abschluss, wir haben gegen eine Nation, die in den letzten Jahren immer um Titel mitgespielt hat, eine sehr gute Leistung auf den Platz gebracht. Trotzdem gehen wir mit zwei Niederlagen nach Hause, das tut weh.“

Julian Nagelsmann: „Wenn du in der ersten Halbzeit vier, fünf Hundertprozentige rausspielst, dann darfst du schon mal in Führung gehen. Wir müssen es natürlich trotzdem schaffen, die Dinger über die Linie zu drücken – aber in der Herangehensweise war es gut. In der zweiten Halbzeit wollten wir dann unbedingt das Tor, da war es schon ein bisschen Harakiri. Das Spiel hat, was das Gefühl angeht, gut getan – nicht das Ergebnis, aber die Art und Weise. Wenn wir die Bereitschaft haben, in keinem Qualifikationsspiel weniger zu investieren als heute, dann werden wir diese Spiele gewinnen.“